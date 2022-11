Carlos Baute ha reaccionado a la separación de Shakira y Piqué. El cantante venezolano fue uno de los invitados al estreno del espectáculo 'Luzia' de Cirque du Soleil, en Madrid, y allí habló sobre su familia, su nuevo single 'Ni la mitad' y del tema del momento: el acuerdo de separación de la cantante colombiana y el ex futbolista de F.C. Barcelona.

Se ha hablado mucho del 'parecido razonable' de Carlos Baute y Piqué. De hecho en 2019, durante un concierto ya vivó una anécdota cuando una fan le regaló un cártel con el lema 'Yo soy fan de Carlos Baute', pero quien aparecía en la imagen no era él, sino el ex futbolista. Un momento que él mismo compartió en sus redes en su momento.

Los periodistas le preguntaron por este parecido y él, entre risas, aprovechó para hacer un 'reproche' al deportista. "Yo no hubiera dejado a Shakira", dijo entre risas. Ya más serio, añadió: "Le deseo lo mejor del planeta para ella y para él también separado y, sobre todo, lo mejor para los niños".

En lo profesional, Carlos afirma estar "súper feliz" con el momento que está viviendo y la acogida que está teniendo su nuevo single, cuya letra está basada en la historia personal que uno de sus fans le contó durante la pandemia cuando él estaba componiendo algunos temas. "También estoy muy ilusionado con muchas canciones, tengo nuevo manager y nuevo equipo", explicó. Además, Carlos ha grabado un villancico para el colegio de sus hijos. "He rodado un vídeo de navidad para la gente del cole. Allí no soy Carlos Baute, soy el padre Markus y Liene. La verdad es que me encanta ser padre de 4 niños. Este villancisco habla de religión, valores, familia y navidad", nos dijo el cantante.

Gtres

Carlos pasará la navidad en familia, con su mujer Astrid Klisans, los tres hijos de ambos -Markus, Liene y Álisse- y a ello se sumará su hijo mayor, José Daniel. "Sí viene mi hijo mayor y vamos a estar todos en casa. Él está ahora viviendo en Londres, con su novia, a la que adoramos", desveló el artista. Al cantante le sale una sonrisa de oreja a oreja cuando le preguntan si a alguno de sus hijos pequeños les gustaría ser cantante: "Al niño no, a las niñas, sí".