Tamara Gorro ha mostrado su faceta más solidaria. La influencer ha reunido a un gran grupo de caras conocidas para luchar contra el cáncer infantil a través de un evento solidario que tendrá lugar la próxima semana: un mercadillo en favor de la investigación del cáncer infantil. Se calcula que cada año padecen cáncer unos 400 000 niños y adolescentes de entre 0 y 19 años lo que le convierte en una de las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia.

Durante las últimas semanas, Tamara y un gran equipo de voluntarios han estado recibiendo todo tipo de prendas de ropa donadas por sus amigas que han puesto a punto para venderlas en un mercadillo muy especial que tendrá lugar el próximo sábado 19 de noviembre. Paz Padilla, Carlota Corredera, Beatriz Espejel, Rocío Flores, Makoke y Cristina Cifuentes han sido algunas de las celebridades que se han volcado con esta iniciativa en la que también han participado donantes anónimos. Y no solo ellos sino que tanto Tamara como su marido, Ezequiel Garay, han puesto su granito de arena donando gran parte de la ropa que ella misma ha mostrado en sus redes sociales.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Va a haber prendas muy económicas, y la zona luxury", ha destacado Tamara Gorro en un vídeo en el que ha mostrado la gran variedad de prendas. "Cada cosa que compréis es un donativo", ha subrayado. Y es que todo lo recaudado irá dedicado a la ONG Una pizca de magia y se donará a la investigación del cáncer infantil.

Se trata de una iniciativa muy especial para Tamara y es que es parte del legado de su sobrina, a quien estaba muy unida, quien falleció a causa del cáncer el pasado verano: "Eres un ejemplo de admiración. Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única", se despidió la influencer en sus redes sociales.