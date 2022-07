Tamara Gorro ha sufrido una gran pérdida. Después de la buena noticia de la reconciliación con su marido, la influencer se encuentra en un mal momento que ha querido compartir con sus seguidores y es que ha sufrido un duro golpe emocional después de la muerte de su sobrina, de tan solo cinco años, a causa de una enfermedad que no ha trascendido. "Te has ido mi vida, te has ido para siempre. Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa. Eres un ejemplo de admiración", ha escrito Gorro en sus redes sociales junto a una imagen en blanco y negro en la que se la puede ver con la pequeña sobre las rodillas. "Mi princesa. Mi niña de la eterna sonrisa...", ha comenzado este mensaje que ha llegado al corazón de sus millones de seguidores obteniendo un apoyo masivo para hacerle más llevadera esta dolorosa pérdida.

"Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables. Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor…", ha escrito la influencer quien ha destacado el ejemplo que ha supuesto la pequeña para ella en esta depresión que está poco a poco superando. "Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única".

Finalmente, después de luchar contra la enfermedad, la pequeña, a la que su tía estaba muy unida, no ha podido superarla, haciendo que Tamara improvisara un dulce y emotivo post: "La tristeza me invade y tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas. Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será. Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Te voy a tener presente cada día de mi vida. Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. Te amo y jamás te olvidaré".

Las palabras han sido rápidamente contestadas por Carlos Marco, Noemí Salazar, Chenoa o Irene Rosales, quienes le han dado sus condolencias a la mujer de Ezequiel Garay.

