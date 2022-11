Soraya desvela algunos detalles de su boda. La cantante ha tenido un fin de semana a tope de trabajo y, si el pasado 11 de noviembre, pudimos verla como jurado en el primer programa del MediaFest Night Fever, que ganó Ana María Aldón, este domingo 13 de noviembre se sentó en el plató del programa de Emma García 'Fiesta' para hablar de su nuevo trabajo musical 'Segundas oportunidades' y adelantar algunos secretos de su próximo enlace con Miguel Ángel Herrera, padre de sus dos hijas, y con el que protagonizará una de las bodas de los famosos más esperadas.

En el vídeo de la parte superior, Soraya habla de su futura boda con el padre de sus hijas y revela que se pondrán a buscar fecha "porque llevamos ya juntos diez años camino de once y estoy hay que formalizarlo ya". La cantante tiene claro cómo quiere que sea su enlace y, si le das al play, podrás escuchar sus palabras. ¿Invitará a sus compañeros de 'Operación Triunfo' al enlace? ¿Irá su amiga Chenoa? ¡Dale al play y ella misma te lo cuenta!

Gtres

En el programa 'Fiesta', Soraya recordó que su boda estaba prevista para el 11 de septiembre de 2020, pero debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus la aplazó. Ahora, la extremeña se ha planteado organizarla, de nuevo, de forma más tranquila y ha desvelado algunos detalles. La cantante ha confesado que su vestido de novia será bastante tradicional pero ha matizado que añadirá al traje algún detalle personal que sea la seña de identidad del traje. "Habrá brillitos, pero el corte será muy tradicional", expresaba la madre de Olivia y Manuela.

Soraya quiere una boda íntima y preguntada por si estaba invitada Edurne, actual jurado de 'Got talent' y que fue compañera de la extremeña en su edición de 'Operación Triunfo', ha respondido que no y ha explicado que no es porque no se lleven bien sino porque ya no existe ningún vínculo entre ellas dos. El resto de sus compañeros de edición tampoco están invitados. Distinto es el caso de Chenoa, que en el verano de 2022 celebraba su boda con Miguel Sánchez Encinas, y que si estará invitada al enlace porque es buena amiga de la extremeña y ella también estuvo en su 'sí, quiero'.