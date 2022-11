Gloria Camila Ortega Mohedano sufre una 'pesadilla' desde que fue expulsada del reality 'Pesadilla en el paraíso'. La influencer decidió retirarse de la vida pública tras su salida del concurso y conocer todos los frentes que tenía abiertos: las polémicas palabras de su Ortega Cano en 'El programa de AR'; el divorcio de su padre y Ana María Aldón; la emisión de los conflictos que ella había protagonizado en el reality... "Todos los problemas a los que se ha enfrentado claramente la han superado. No se encontraba con ánimo de acudir y no ha acudido. Su vida se ha convertido en una pesadilla desde que volvió", dijo Carlos Sobera, el presentador del debate, el pasado 12 de octubre para aclarar su ausencia.

Gloria Camila confesó en sus redes que había tocado fondo y que necesitaba centrarse en cuidar su salud mental poniéndose en manos de profesionales y continuando un tratamiento psicológico. Pero poco a poco va retomando su vida, ha vuelto a las redes sociales y el 8 de noviembre reaparecía en público en la fiesta de la firma cosmética de la influencer Marta Lozano.

Gloria Camila reaparecía en público, sonriente, el pasado 8 de noviembre. Gtres

La hermana de Rocío Carrasco reconocía que estaba en un momento en el que necesita relajarse y aislarse de todo. De lo que no habló fue del otro problema de salud que sufre desde que salió del reality.

Gloria Camila compartió una foto en la que aparecía tumbada en la cama y junto a la que escribía: "Hoy no me quiero levantar de la cama. Me está costando mucho. Estaría todo el día aquí metida". Unas palabras que preocuparon a sus seguidores que querían saber qué le pasaba. La hija de José Ortega Cano, que también ha reconocido haber sufrido anorexia nerviosa y ansiedad, les ha explicado el problema: "Tengo fisio, que me preguntasteis que me ocurría. Volví de la granja con una tendinitis en el tendón rotuliano, inflamado y con un poco de líquido".