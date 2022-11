Problemas en la familia de Jaime de Marichalar. El hermano del ex duque de Lugo, Ignacio de Marichalar, junto a su mujer María Fernanda Fontcuberta y sus hijos, han sido desahuciados de la casa en la que vivían, una vivienda situada en una de las mejores zonas de Madrid. Los hechos han ocurrido este pasado lunes 21 de noviembre y el motivo sería por no haber abonado las cuota mensuales de alquiler de muchos meses. La propia policía acudía a la casa tras la petición de la propietaria de la vivienda pero cabe señalar que todo fue pacífico y no se tuvo que lamentar nada más que el propio desahucio.

Ignacio de Marichalar abandonó la vivienda incluso antes de que llegara la policía, siendo su mujer la que se encargó de hablar con la propietaria. Según ha podido saber 'El programa de Ana Rosa', tres camiones de mudanza acudían a la casa para adelantar el proceso y el programa podía hablar con algunos vecinos de la urbanización. Estos aseguran que no tenía buena relación con el resto de vecinos y "les hablaban mal".

Gtres

No sería la primera vez que le pasa algo similar al hermano de Jaime de Marichalar, y es que en el año 2012, cuando él era propietario de un piso en Madrid, lo tenía alquilado a un hombre que no le pagó: "Este señor me debe quince meses de alquiler, que son ni más ni menos que 60.000 euros, y tiene una orden de desahucio que se ejecutará el 15 de diciembre", decía el propio Ignacio hace ya 10 años. Hubo denuncias, supuestas agresiones y desacuerdos que en su día coparon titulares.