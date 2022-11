Luis Enrique está a tope con su canal de Twitch, tanto es así que ha hecho bromas íntimas que eran imposible no hablar de ellas. El seleccionador se estrenaba como streamer para hablar de las sensaciones del equipo y responder a muchas de las preguntas de sus seguidores. Lo que nadie esperaba es que en una de sus primeras conexiones hablara de una anécdota familiar. Su hija Sira está saliendo con Ferran Torres, jugador convocado por Luis Enrique para jugar en el Mundial de Qatar. La pareja comenzó a salir hace más de un año, y no fue nada fácil ya que los dos iniciaron con una relación a distancia, Ferran Torres juega en el Manchester City. Además, ambos disfrutaron del verano juntos en alta mar.

Un espectador quiso saber cuál de todos los jugadores de la selección era su prolongación en el campo. Tras unos segundos pensativo, el seleccionador respondía: "Hombre, la mía es muy fácil. El señor Ferran Torres, que si no, me coge mi hija y me corta la cabeza", expresaba entre risas.

Gtres

A estas declaraciones, el jugador se ha pronunciado, ¿se ve realmente como la prolongación de su suegro en el campo?: "Para nada me siento así. El entrenador es muy bromista, fue una cosa del directo. Con este entrenador no hay nadie indiscutible, es una de las fortalezas que tenemos como equipo y lo que te hace mantenerte siempre activo", expresaba el jugador. El joven ha sido tan elegante que no ha tenido ningún tipo de problema en confesar cómo llevan la relación yerno-suegro en el ámbito profesional: "El entrenador y yo sabemos diferenciar cuando somos familia y cuando entrenador-jugador. Lo estamos llevando muy bien".