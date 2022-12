El culebrón de Jorge Pérez y Alba Carrillo parece no tener fin. El "tonteo" entre los dos en la fiesta de Navidad de Unicorn está copando horas de programas y es que, aunque en un primer momento sus versiones coincidían, ahora todo ha saltado por los aires. "No ha habido cruce de labios", aseguraba Jorge en su primera aparición pública tras el tonteo en el programa 'Fiesta', ahí negaba tajantemente que hubiera habido ni siquiera un beso, algo que más tarde ratificaría Alba Carrillo. Sin embargo, la gestión de todo esto no ha gustado a la periodista que poco a poco ha ido virando hacia una versión en la que no solo hubo beso sino también sexo, animada a entregar pruebas: "la tensión sexual" con Jorge "está resuelta". Ante todo esto, los ojos se han posado en Alicia, mujer de Jorge, verdadera víctima de la historia.

El propio Jorge Pérez confesaba cómo estaba su mujer justo después de esta filtración, aunque esto no ha sido suficiente ya que han surgido rumores que apuntan a que el ex Guardia Civil podría haber dormido con su representante esta semana debido a la tensión que hay en su casa. Algo que Isabel Rábago se ha encargado de desmentir: "Jorge está con su mujer las 24 horas del día"

Sobre ella, Isabel lamenta que "se está dando una imagen de una mujer fría, sibilina y calculadora y no lo es. Está francamente mal, no por Jorge, sino porque se la está apuntando". Ante toda esta situación, el matrimonio, según la periodista, ha optado por mandar a sus tres hijos mayores fuera de Madrid, adelantando sus vacaciones escolares para evitar que vean el revuelo mediático que se está produciendo en los alrededores de su casa.

"Alicia no se está enterando por la tele, lo sabe todo", ha recalcado la periodista quien ha desmentido que haya habido discusiones entre ella y su marido por haber cambiado de versión puesto que, desde un primer momento, Jorge le contaba todo. En este sentido, Rábago ha señalado que Marta, Alba y Jorge "hacen un pacto para contar una versión sabiendo ellos lo que pasa realmente; pasaba por no contar que Jorge había estado en casa de Marta", algo que rompía la propia López.