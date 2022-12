Amaia Montero hacía saltar todas las alarmas hace apenas unos meses. Una publicación reiterada de una fotografía en la que no se la veía nada bien, y una serie de comentarios afirmando que, efectivamente, no atravesaba su mejor momento, hicieron que todos nos interesáramos con preocupación por su estado de salud. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, escribía la artista.

Aunque algunas voces hablaron de técnica publicitaria, todo se disipó rápidamente al saber que el círculo más próximo a la cantante también estaba preocupado desde hacía tiempo. Tras este episodio la artista se mantuvo durante un largo tiempo separada de las redes sociales (de la que aún está en desconexión) y de todo.

Getty Images

Ahora, un mes después de que la artista volviera a dar señales de vida publicando un vídeo en el que canta uno de sus temas, hemos conocido que se encontraba ingresada en un hospital de Navarra y sabemos el motivo: "un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco", ha publicado ¡Hola! en exclusiva. Dedicada al mundo de la música desde 1996, enfrenta su carrera en solitario desde 2007 con algunos parones de por medio. En 2020 anunció que se encontraba trabajando en su nuevo álbum pero la pandemia primero y varias polémicas después han retrasado el lanzamiento, algo que podría haberla afectado para estallar finalmente del todo.

Tras este ingreso, los doctores la han prescrito reposo para que pueda superar el trance, tal y como publica el citado medio. Y es que la artista necesita un tiempo de desconexión y relajación en el que se centre en ella misma, algo que, a juzgar por sus apariciones públicas y sus redes sociales, está haciendo.

Ahora, Amaia no se encuentra sola sino que cuenta con el apoyo de toda su familia. Incluso, su hermana llegó a hacer declaraciones en los medios de comunicación para tranquilizar a sus fans y pedirles comprensión por la situación de la cantante. Una situación que, no tenemos ninguna duda, superará.