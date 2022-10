Christian Gálvez se ha caracterizado en los últimos meses por ser todo un romántico y dedicarle cariñosos mensajes de apoyo y amor a su novia, Patricia Pardo, incluso durante el proceso de divorcio de Almudena Cid. Unas declaraciones que no han parado y es que, ahora mismo el presentador vive un momento muy dulce: con un nuevo proyecto profesional entre manos y la ilusión de haber estabilizado su relación.

El presentador será el encargado de dirigir en plató el nuevo concurso de Telecinco, 25 palabras, mientras 'Alta tensión' llega a su fin ocupando 'En boca de todos' su hueco en la parrilla de la cadena de Fuencarral a partir del próximo 2 de noviembre. Así, Gálvez ha querido decir adiós al formato que le hizo volver a los concursos después del traspaso de 'Pasapalabra' a Antena 3 y que le ha permitido crecer y salir de lo que ha calificado como "el peor momento" de su vida.

Instagram

"Me gustaría contarles cómo este concurso les ha cambiado la vida a algunas personas. Algunas incluso se han tatuado el logo de este programa y a otras les ha mejorado un poquito la vida. Incluso a mí. Quisiera contaros cómo he cambiado gracias a Alta tensión", comenzaba el presentador en su adiós definitivo al programa. Y es que el mostoleño subrayaba que arrancaba la grabación “posiblemente en el peor momento de mi vida” y aprovechaba para “pedir perdón si en algún momento no estuve a la altura”.

El estreno del programa coincidió con la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid, que ella ya ha perdonado, y según sus palabras, el presentador atravesó muy malos momentos después de la ruptura llegando a reconocer haber estado “muy de cerca lo que es la oscuridad”. “El público me rio cuando no tenía gracia, y me aplaudió, no sé si sin merecerlo”. En este sentido, agradecía a la audiencia por haber estado ahí así como al equipo de la cadena y la productora, que él mismo fundó, Fénix Media: “Habéis demostrado ser mi familia, no solo en los mejores momentos, sino también en los peores, y eso es de agradecer”.

Además, dejaba un dulce mensaje a Patricia Pardo: “Si bien cuando empecé este programa estaba en uno de los peores momentos de mi vida, ahora estoy en uno de los mejores, porque después de la oscuridad, siempre hay luz. Conocí a alguien que me enseñó la luz, el camino y la felicidad. Así que, a ti, compañera, gracias porque al final, y a pesar de todo, las rosas florecieron”. Una gran referencia a las primeras declaraciones de su novia sobre la relación: “Estoy feliz e ilusionada, si son rosas florecerán”.