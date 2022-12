Violeta Mangriñán desvela si su novio, Fabio Colloricchio, ha cumplido todas las promesas que le hizo en 'Supervivientes'. Y es que, desde que el reality de supervivencia les unió allá por 2019, la valenciana y el argentino son inseparables y, fruto de su amor, ha nacido una niña, Gala, que tiene enamorados a sus papás. La pareja, que ya ha celebrado su tercer aniversario de relación, ultima su mudanza a Valencia, donde la influencer se ha construído una espectacular vivienda y la joven ha decidido hacer una ronda de preguntas vía historias de Instagram con sus seguidores y ha respondido a las curiosidades de sus 'followers'.

Violeta Mangriñán ha confesado a sus seguidores sus planes para esta Navidad, ha sacado las uñas cuando le acusaban de 'humanizar' a su perrita Canela a la que adora y confesó su mayor miedo. "No tener salud y que mis seres queridos no la tengan" dijo además de revelar que está ilusionada con las primeras Navidades de su hija Gala.

Gtres

Además, uno de los seguidores de Violeta quiso saber si Fabio había cumplido su promesa en el reality en el que se conocieron. "¿Fabio y tú habéis cumplido los 7 deseos de 'Supervivientes'?", le lanzaban sus seguidores más curiosos, a lo que la ex participante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' respondía: "No, me prometió el viaje a Nueva York Juntos y aún no se ha cumplido", aseguró. Además, ha explicado por qué todavía no se ha dado ese tan deseado viaje: "Cierto es que teníamos los billetes comprados hace tres años y medio, pero vino la pandemia y no se pudo", señalaba y le lanzaba una pullita a Fabio, no es la primera vez que lo hace redes, mencionándole: "Espero que se cumpla pronto", agregaba en tono de broma.

Instagram

Fabio 'ha recogido el guante' que le ha lanzado Violeta sobre su promesa incumplida y el interprete de 'Diablita' ha querido responder a su petición también por Instagram: "2023 es el año, lo prometo", aseguraba el cantante. ¿Cuándo veremos a la pareja paseando por la ciudad de los rascacielos?