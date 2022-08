Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio ya se encuentran en casa junto a su pequeña. Tan solo unos días después de convertirse en padres primerizos, la pareja ha puesto rumbo a su hogar junto a su hija Gala. Sin duda, un momento muy especial que han dejado reflejado a través de sus redes sociales, donde no han dudado en contar cómo han vivido su primera noche junto a ella, y es que ahora tienen que acostumbrarse a un nuevo horario en el que habrá noches en las que tengan que despertarse varias veces.

De hecho, la 'influencer' ya ha avisado a sus seguidores que a partir de ahora habrá un nuevo horario de publicaciones. De esta forma, con humor e ironía ha querido demostrar a través de sus redes sociales lo temprano que se tiene que despertar desde que Gala ha llegado a sus vidas.

Además, parece que Violeta ha "perdido definitivamente" a su chico. A través de una tierna imagen, la ex superviviente ha mostrado cómo su pareja se encontraba rodeado por su hija y por Canela. Una instantánea que nos hace ver que su pequeña y su perrita ya se han conocido y parece que el primer contacto entre ellas ha ido muy bien. Tanto que él no ha dudado en quedarse junto a las dos dándole cariño, una imagen que ha dejado completamente encantada a Violeta.



Sin embargo, no todo es un camino de rosas, tener un bebé recién nacido en casa también tiene sus dificultades, algo que ellos ya han podido comprobar de primera mano. "Tiene cunita y moisés pero ella quiere estar en el medio de la cama con nosotros, si la dejo en su cuna llora, en el moisés llora... ¿qué hago super?", ha desvelado Violeta Mangriñán mostrando los problemas que estaba teniendo para conseguir que su hija durmiese donde tenía que hacerlo, algo completamente normal y a lo que poco a poco lograrán amoldarse.

Lo cierto es que desde el primer momento Violeta no ha dudado en mostrar las dos caras de la maternidad. De esta forma, a la vez que hablaba sobre lo bonito e increíble que es haberse convertido en madre, no dudaba en hablar también sobre los problemas que tuvo durante el parto o mostrar cómo estaba su cuerpo 24 horas después de haber dado a luz.

Un momento que también aprovechó para dejar claro lo importante que había sido para ella haberse mantenido activa y haber hecho ejercicio durante el embarazo, a pesar de las críticas que recibió. "Recuerdo cuando se me cuestionó por hacer deporte estando embarazada y las muchas personas que me dijeron que los masajes perineales que me hacía no servían de nada", ha confesado la 'influencer'.

Sin embargo, lo bien que le ha ido en el parto ha dejado claro que todo esto sirvió para que le fuese mejor. "Aquí tenéis mi ejemplo, madre primeriza, parto natural, vaginal, cero puntos y ningún desgarro. Desde luego hacer todo lo que yo he hecho no te asegura que vayas a tener un parto buen, pero aumenta mucho las posibilidades de que así sea", ha indicado dejando claro que, aunque esto no te asegura que todo vaya perfecto, sí que puede ser de gran ayuda.

