MasterChef Celebrity llegó a su final la pasada semana. Lorena Castell se hizo con el ansiado trofeo mientras Manu Baqueiro se quedó segundo en un duelo final en el que la presión le pudo por momentos. En el camino se quedaron otros concursantes como Isabel Junot o Patricia Conde, que quedaban como cuarta y tercera clasificadas, respectivamente.

Desde el final de las emisiones el programa ha estado marcado por las duras declaraciones de la presentadora que, según se pudo ver en la emisión, había tirado la toalla en la semifinal. "No estás luchando por la chaquetilla", le espetaba Jordi Cruz, "no, lo sé, no sé por qué", respondía Patricia que, más tarde, en redes sociales acusaba al programa de tender trampas a los concursantes llegando a asegurar que dos participantes se drogaban durante las grabaciones. Ante todo esto, Manu Baqueiro, finalista y gran aliado de Patricia Conde durante el programa, se ha pronunciado.

El actor de Amar es para siempre, que se ha tatuado el logo de MasterChef en el tobillo, ha sido claro a través de sus redes sociales: "Por supuesto que MasterChef fue exigente, intenso, competido, emocionante, SANO… era un concurso y así lo aceptamos desde el principio. Enhorabuena a todos los que lo hacen posible. Repetiría una y mil veces". Una declaración que le coloca inequívocamente del lado del programa recalcando que la experiencia para él fue muy positiva.

No obstante, Patricia Conde no ha sido la única que a lo largo de estas ediciones ha criticado el modo de operar del equipo de Masterchef. La presentadora señalaba que parte del equipo hacía "cosas" durante el cocinado como apagarte el horno cuando no mirabas, pidiendo que, al menos, esas cosas se las comunicaran a los concursantes para decirte "no estás loco". En esta línea también se pronunció Xuso Jones, concursante en 2018, quien aseguraba que, respeta al equipo, pero que vio cosas que no le cuadraban como cambiar los platos de sitio "para que venga alguien a gritarte que dónde están los platos y tú estar a un 200% seguro de que lo habías dejado ahí".

Por otro lado, El Sevilla, quien también pasó por los fogones del tallent, también se pronunció de forma tajante sobre el tema en el programa 'Aruseros': "Ayer me mensajeé con cuatro o cinco concursantes del celebtiry en el que yo estuve y todos opinamos lo mismo. El calificativo no lo pongo yo, es algo en lo que todos estamos de acuerdo. 'Olé tú, Patricia'. Que se ha atrevido y ha sido valiente. Ha dicho que la televisión es mentira. ¿Qué es lo que pensamos los demás, los que hemos estado allí? 'Olé tú, Patricia Conde'. Ninguno hemos hablado. Su representante le ha dicho que lo quite de las redes sociales porque al parecer, según han dicho ellos, no lo he dicho yo, hay una cláusula de confidencialidad y tú tienes que pagar una pasta como digas algo de lo que ves allí dentro. Dice Patricia Conde que lo del programa es mentira, lo ha dicho ella, yo no ni los demás, por eso decimos 'Olé tú, Patricia Conde".