Kiko Hernández habla en EXCLUSIVA sobre su obra de teatro: "Criticar la obra sin verla es de género imbécil"

'Las Troyanas' no es un musical, ni una ópera ni una zarzuela, pero tiene mucho de todos ellos… Es una apuesta arriesgada en los tiempos que corren. Pocos se atreven a poner en escena a 9 actrices, un bailarín, un actor y tres músicos. Pero Kiko Hernández es valiente y, además de actuar en esta obra dirigida por su amigo Fran Antón, se ha estrenado como productor. "Estoy muy contento, muy orgulloso. Rosa Valenty me decía: 'Tienes un par de cojones por llevar una producción tan grande al Amaya de Madrid, que si te sale bien ganas dinero y si te sale mal te arruinas'. Afortunadamente salió bien'", nos cuenta.

Sin duda, esta nueva obra ha sido todo un revulsivo para su carrera como actor, ya que con esto ha conseguido quitarse la espinita de 'Distinto', que tuvo que cancelar "por problemas graves" con el productor: "Para exculparse dijo que yo no podría llenar un teatro en Madrid. Imagino que después de este estreno y después de colgar el cartel de agotadas las localidades en las dos funciones y con más de 30 ciudades en gira en este 2023, será el hazmerreír de muchos profesionales del sector", nos ha dicho.

Tommy Tomé Fornieles

Admite que ha pecado de confiado con el papel de productor, "porque se necesita mucho más tiempo del que yo dispongo… Aun así, no me salió nada mal el experimento y desde luego volvería a repetir". A pesar de eso, todo ha salido a pedir de boca en el estreno, tras el que comenzará, como él cuenta, una gira por 30 ciudades españolas, y reconoce que "han estado los que tenían que estar". Sobre los criticones, les resta importancia: "No tienen ni puñetera idea del trabajo que existe detrás de cada función… Entiendo una crítica si la has visto, criticar algo que ni siquiera sabes de qué trata, sin ver la obra, es de género imbécil".

Sobre las últimas polémicas que le rodean tampoco se ha cortado al hablar con nosotros: su relación con Belén Ro reconoce que está completamente rota y que es "imposible" la reconciliación, y todo ello mientras le llueve el trabajo: "Tengo la propuesta (de 'Supervivientes') encima de la mesa, pero todavía no sé si seré capaz de aceptarla, tengo muchas cosas fuera que seguramente serían un lastre para mí si, finalmente, aceptara concursar".

No te pierdas estos y muchos otros detalles sobre la entrevista que Kiko Hernández nos ha concedido en EXCLUSIVA, ya disponible en el nuevo número de Diez Minutos, a la venta en el quiosco.