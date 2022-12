Está condenado por un delito de maltrato continuado hacia su mujer, Fayna Bethencourt, y sus dos hijos, pero Carlos Navarro 'El Yoyas' ha decidido que su destino no pasa por pisar la cárcel. Al menos por el momento. A pesar de que la sentencia fue confirmada tras ser revisada por la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria y no le admitieron el recurso en el Tribunal Supremo, el ex concursante de 'Gran Hermano 2' cree que la sentencia de 5 años y 8 meses de cárcel (más una orden de alejamiento, la pérdida de la patria potestad de sus hijos durante 4 años y 12.000 euros de indemnización a las víctimas) es injusta, y se ha tomado la Justicia por su mano: tras agotar el tiempo de entrar en prisión de forma voluntaria, se ha emitido ahora una orden de busca y captura, y así vive, como un prófugo y "en la ruina".

Así lo ha contado en una reciente y polémica entrevista para el diario 'El Mundo', donde como todo condenado por maltrato, ha cargado contra la Ley de Violencia de Género, que ha calificado de "injusta" e "inconstitucional", y aunque lo cierto es que ha quedado más que demostrado ese maltrato continuado por el que ha sido condenado, se niega a aceptar la realidad alargando un sufrimiento y una situación innecesarios que sólo tiene una salida: pagar las consecuencias de su comportamiento. Algo de lo que la propia Fayna contó los detalles en una entrevista en 2021 cuando se conoció la sentencia.

Carlos Navarro ’El Yoyas’ y Fayna Bethencourt en una foto de archivo de 2001 Gtres

Con esa entrevista, Navarro ha tomado la decisión de presentarse como una víctima del sistema después de años negando las acusaciones, como ya hizo en una entrevista con Diez Minutos: "Lo que más me duele es perder a mis hijos", ha contado, "es la mayor condena que me ha podido pasar, ese amor que me han privado de darles y de recibir". Un testimonio que, sin embargo, no parece que su familia comparta, ya que tanto su hijo como su hija han contado ante el juez la violencia física y verbal a la que han sido sometidos durante años.

Ahora sólo queda esperar a que Carlos Navarro decida aceptar su camino y pagar por el daño causado, y es que, como han apuntado muchos usuarios en las redes sociales con mucha ironía, quién iba a pensar que alguien apodado 'El Yoyas' pudiera acabar en una situación como ésta.