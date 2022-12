Cada vez está más que claro que la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva no se va a poder recuperar. A pesar de aquellas voces que apostaban por una futura reconciliación, la marquesa de Griñón se ha mantenido fiel a sus convicciones y no ha vuelto a acercar posturas con su ex prometido. Tanto es así que ha puesto tierra de por medio y no ha parado de viajar desde que se anunciara la noticia yendo primero a México, después a Lourdes como voluntaria y, más tarde, viajando con su madre y su hermana Ana Boyer para poder celebrar su cumpleaños de una forma totalmente distinta e inesperada en las Malvinas.

Pero el paso que ha dado en los últimos días, y para el que seguro que ha tenido que coger fuerzas en sus viajes, es uno de los que nos indican que esto ya es definitivo: ha sacado todas sus cosas del piso que compartía con Íñigo Onieva y es que ambos han abandonado la casa que fue su nido de amor.

Después de meses de su ruptura, dos trabajadores han sido vistos sacando las pertenencias de la marquesa de Griñón del hogar en el que vivió con el empresario, según han contado desde el programa 'Y ahora Sonsoles' donde hemos podido ver las imágenes de esta mudanza con la que, finalmente, el piso de Madrid se queda vacío.

Ahora, Tamara se ha trasladado a casa de su madre hasta que pueda trasladarse a su nuevo ático de lujo en la capital aunque se encuentra a escasos metros de nueva casa de Íñigo Onieva. Lo que no sabemos es, si después de esta mudanza, la ex pareja puede que se llegue a encontrar por el barrio y cuál sería su reacción en ese momento. Por el momento, Tamara ya ha declarado que no le guarda ningún rencor al que fuera su pareja, aunque él no se ha pronunciado desde la ruptura.