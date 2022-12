Este miércoles 14 de diciembre Joaquín Prat se hacía un buen lío con su novia y una colaboradora. El presentador se encontraba hablando con Alexia Rivas en 'Ya es mediodía' sobre su nueva pareja, el político y Secretario General del Partido Popular en Guipuzkoa, Mikel Lezama. La colaboradora se ha convertido en una de los fichajes imprescindibles de Telecinco, pero este puente de la Constitución ha podido escaparse para disfrutar de unos días de relax con su nuevo chico. La joven escogió Navacerrada, en la sierra de Madrid, para desconectar y ahora puedes disfrutar de todas las fotos y los detalles de su viaje en el nuevo número de Diez Minutos, ya en el quiosco.

"Más allá de la profesión me importa la persona, y como persona es excepcional. Yo le apoyo en su trabajo. Mira la Preysler y Boyer, Malú o Albert Rivera. No le preocupa para nada, y si le preocupara no sería mi chico. Lo que importa es que es buen tío", contaba la colaboradora sobre su chico. Antes de hablarnos de su nueva ilusión, para iniciar la conversación Joaquín Prat daba pie al tema pero tenía un pequeño "lapsus mental".

Telecinco

"En el ‘diezmi’ sale Alexia Pla… ", decía el presentador que se quedaba en silencio asimilando que había pronunciado el nombre de su novia, no el de su compañera Alexia Rivas. Los compañeros, entre ellos la protagonista del tema, se han partido de la risa tras la metedura de pata del presentador.

"Estoy enamorado", confesaba abiertamente hace unos días en 'Ya es mediodía'. Tras sus vacaciones de lujo en Colombia, a las que finalmente confirmaba que no fue solo, Prat gritaba a los cuatro vientos su declaración de amor a su chica. "Para mí... ¡sólo tú!", escribía él junto a una bonita imagen en blanco y negro en sus historias de Instagram antes de volver a España. Joaquín está viviendo una historia de amor con Alexia Pla, enfermera y experta en retoques estéticos.