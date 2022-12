Alexia Rivas no ha podido negar la evidencia después de que este miércoles saliera al quiosco la exclusiva de la que todos hablan: está forjando una nueva ilusión amorosa junto a Mikel Lezama, político y Secretario General del Partido Popular en Guipuzkoa, y coincidiendo con su paso por el programa 'Ya es mediodía', donde colabora habitualmente, no ha podido evitar ser preguntada por la noticia: "¿Estás con él, como publica Diez Minutos?", han querido saber. Ella, casi acorralada, ha confesado la verdad: "Me repito más que el ajo, no puedo negar la evidencia. Estamos saliendo, nos estamos conociendo. Nos llevamos muy bien", ha desvelado.

La periodista, que tampoco escondía (ni quería hacerlo) su felicidad, también aportaba nuevos datos, como que se conocieron "hace dos meses y medio", o cómo ocurrió: "Esto es gracioso, (la historia) es un poco peliculera, porque me vio en ‘Ya es mediodía’ y es gracias a vosotros", les ha dicho a sus compañeros. Además, ha querido dejar claro que no tiene ningún problema con su trabajo: "Más allá de la profesión me importa la persona, y como persona es excepcional", le ha piropeado antes de añadir que sus trabajos no tienen por qué ser incompatibles: "Yo le apoyo en su trabajo. Mira la Preysler y Boyer, Malú o Albert Rivera. No le preocupa para nada, y si le preocupara no sería mi chico. Lo que importa es que es buen tío", ha hecho hincapié.

Mediaset

Alexia está en un gran momento, y es que parece que su búsqueda del amor por fin está dando sus frutos tras sus relaciones fallidas con Alfonso Merlos o Román Mosteiro. Ella, sin embargo, no es la primera que sale enamorada de Mediaset: Aurah Ruiz con Jesé Rodríguez, Sandra Barneda con Nagore Robles, Sara Carbonero con Íker Casillas... y ahora Alexia Rivas. ¿Qué tendrá Telecinco que todas sus caras más conocidas acaban conociendo el amor?

Mediaset