Hace tan solo una semana que Dani G abandonaba la granja de Pesadilla en el paraíso. Un beso en los labios fue el último gesto de despedida del influencer con su ex novia, Bea Retamal, con quien había dejado claro que era necesario "una conversación calmada fuera" puesto que el ambiente del concurso con una convivencia 24 horas les impedía sincerarse y mantener las ideas claras. "Ahora no sé ni lo que somos", aseguraba el propio Dani en el plató de Pesadilla en el paraíso. Pero si algo tenía claro es que quería volver a verla, hablar y, si ella también está de acuerdo, hacer un último intento con su relación, una situación sobre la que Bea Retamal se ha pronunciado en un momento de cercanía con Daniela Requena. Ambas se encontraban al calor del horno de leña cuando la influencer confesaba en el momento en el que estaba de su relación.

Telecinco

La periodista le hacía sincerarse preguntándole qué es lo que realmente siente por su ex novio, a lo que Bea confiesa que aún tiene sentimientos por él.Una confesión que sorprendía a Daniela a juzgar por cómo se habían tratado durante su estancia juntos en el concurso. "Yo vengo de estar ocho meses donde me llama cuando me necesita, cuando yo no lo necesito, no me coge el teléfono...", confesaba la granjera quien aseguraba que su ex es un mentiroso compulsivo acusándole incluso de haberle puesto los cuernos. "Yo he ido a casa de Dani y me prohibía darle besos, solo quería sexo. No me dejaba darle ninguna muestra de cariño que pudiera confundirse con amor".



Desde el plató, Dani G se explicaba sobre este extremo contestándole: "Yo me obligaba a no estar con ella", aseguraba el ex, "acabé muy mal y no quería volver a esa relación pero te quieres tanto que es imposible dejar de verte. No quería hacerle ilusiones". Un punto en el que ahondaba más ante las críticas de los colaboradores quienes le afeaban mantener sexo con ella a pesar de no quererle hacer ilusiones: "no estábamos juntos, y aunque no estábamos juntos, no tienes más remedio que verte porque sigues queriéndola". "Si de verdad quieres, dale un espacio. Tú no estás enamorado como dijiste el otro día, y eres quien debe dar el paso", apuntaba Yolanda, madre de Bea, a Dani.

Eso sí, Bea en la granja apuntaba cómo se sentía realmente sobre su relación: "Estoy tan vacía, desilusionada con el amor... no estoy preparada para tener una relación ni con él ni con otros". Además, dejaba claro finalmente que sigue teniendo un sentimiento muy potente por él: "Yo a Dani lo amo. A mi me encantaría que los dos pusiéramos de nuestra parte para ser la pareja que un día fuimos".