La relación entre Dani García y Bea Retamal es toda una montaña rusa. Locos ellos y volviendo locos a todos, la pareja ha girado nuevamente 180º la relación una y otra vez y es que en menos de 24 horas son capaces de gritarse y de enamorarse todos los días, algo que tiene desconcertado no solo a ellos sino también a todos sus compañeros de la granja que no son capaces de entender la relación de amor-odio de la que son testigos cada día.

La última bronca saltaba cuando Bea le pedía explicaciones a Dani por "comerle el cuello" a una chica en un bar este verano, mientras que él le echaba en cara "enamorar a todos los chicos". Unas acusaciones que generaban una bronca que empezaba en la granja, seguía en el río y terminaba en el comedor con Manu de testigo.

Telecinco

"Tenemos que aceptar que no podemos ser novios, ni amigos, ni amigos con derecho", aseguraba Bea. "Esto os lo tenéis que mirar: de amaros pasáis a odiaros en dos segundos... es que emocionalmente estáis en la mierda", apuntaba Manu destacando lo que todos los compañeros de la granja han manifestado en algún momento y es que todos coinciden en señalar que lo que necesitan es alejarse para aclarar sus ideas puesto que no se trata de una relación sana. Algo que la propia Bea confesaba: "si desde fuera veis lo que es, una locura". "Si yo no me hubiera guiado por su mirada todo el verano no hubiera caído... él me decía a los ojos que no me quería... yo pensaba que si estaba viendo cosas donde no las había, me iba a volver loca".

Así Bea se confesaba a Danna, quien también ha tenido su semana complicada, asegurando que "todo lo que había ganado este verano... tirado a la basura", en relación a la terapia a la que se había sometido este verano para poder romper la relación con Dani definitivamente. Y aunque en ese momento era tajante asegurando que "de aquí cada uno sale para su casa", esa misma noche, ambos terminaban confesándose en la cama y divirtiéndose juntos al día siguiente con el burro.