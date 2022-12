Si quedaba alguna duda de que la familia Pantoja está en su peor momento, esta misma mañana de 16 de diciembre Isa Pantoja lo ha confirmado con el último gesto que ha tenido hacia la familia de su hermano, Kiko Rivera, con el que no se habla y mantiene una guerra sin cuartel. El día anterior, el jueves 15, era el 7º cumpleaños de Ana, la hija mayor de Kiko e Irene Rosales, pero este año Isa ha decidido que no la iba a felicitar, y así ocurrió. Lo ha confirmado en 'El programa de Ana Rosa': "No he felicitado a mi sobrina", ha dicho tajante.



¿El motivo? "El año pasado se supo que mi hermano le dijo a Irene 'no le respondas', así que no voy a pasar por otro feo", ha explicado la hija de la tonadillera, y es que no solo no ha dudado de que este año podía pasar lo mismo, sino que no sabe siquiera si su hermano e Irene le trasladarán la felicitación a la pequeña. Por ese motivo, Isa ha preferido no 'rebajarse'.

¿E Isabel Pantoja? "No lo sé, no le he preguntado si la ha felicitado", ha dicho Isa, aunque en su fuero interno ha supuesto que a las pequeñas no les iba a faltar la felicitación de su abuela paterna a pesar de las tensiones de Kiko con su madre: "Yo creo que sí la habrá felicitado, porque otros años siempre ha felicitado a los niños. Vamos, al mío sí. Y si decís que ahora tienen relación, me imagino que habrá enviado un mensaje seguro", ha añadido Isa.

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' dejó claro que no quiere volver a saber absolutamente nada de su hermano, e incluso le reprochó su actitud chulesca debiéndole, supuestamente, una buena suma de dinero como le debe: "Tiene el descaro de decirme que no me lo va a devolver. Ese dinero es mío, es de tu sobrino, al que tanto quieres… si tú dices que vives cómodamente… pues dame el dinero porque yo sí que lo necesito. Me parece surrealista. Me duele por la manera en la que lo dice, diciendo que no le da la gana de devolvérmelo", señaló con enfado en pleno directo.

Tan rota está la relación que incluso se evitaron en el entierro de su tío Bernardo Pantoja: él fue en cuanto pudo, mientras que ella pudo alargar su visita al tanatorio 'gracias' a que se encontraba en Madrid para cumplir con su colaboración semanal en Telecinco.