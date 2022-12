El mensaje de Adela González a Alba Carrillo tras abandonar el programa: "Gracias por nada"

Alba Carrillo ha decidido no seguir participando en el ‘Mediafest Night Fever’. Después de cantar por Rocío Jurado la semana pasada, la colaboradora ha dejado sin una concursante al programa en el último momento. El miércoles por la noche Alba Carrillo decidió no acudir a los ensayos del ‘Mediafest Night Fever’. Dejando así, tirado al cantante que representó a Rumanía en Eurovisión, ‘WRS’. Una decisión que no ha sentado nada bien al programa que no entiende la actitud de Alba Carrillo. Aunque la única que lo ha manifestado sin tapujos ha sido la presentadora del espacio.

Adela González, le ha dedicado unas palabras a Alba Carrillo después de no presentarse en el plató. “No ha aguantado ni una semana como concursante”, ha comenzado diciendo la presentadora. "Está muy feo dejar tirado a todo un equipo que se deja la piel por hacer este programa", le ha recriminado la periodista en directo.

Adela González ha recalcado que “ellos sí son profesionales”. Y que han podido encontrar a tiempo un sustituto para Alba, Iván González. “Gracias por nada”, le ha dicho Adela en directo a la colaboradora. La presentadora ha querido expresar en directo su gran cabreo por dejar a todo el equipo tirado a tan solo unas horas de la emisión. Se atrevía a decir que habían "ganado" con el cambio. Por su parte, Iván se mostraba encantado de sustituir a Alba, eso sí con el miedo que se enfade con él por haber ocupado su lugar en el programa.

Alba Carrillo, desbordada

Al parecer Alba no ha dejado "tirado" solo a ‘Mediafest Night Fever’, la ex de Fonsi Nieto podría estar atravesando un momento muy complicado. Después de su sobreexposición mediática tras confesar su supuesto encuentro sexual con Jorge Pérez, haber contado todos los detalles de su "noche de pasión" con el ex Guardia Civil y haberse sometido hasta el polígrafo, Alba está totalmente desbordada.

Es más, al parecer su entorno le está pidiendo que deje la televisión por un tiempo para curarse. Un consejo que Alba podría estar valorando y es que, hace tan solo unas semanas se vio obligada a pedir ayuda psicológica, desbordada por los acontecimientos.

Aunque no sería la única, Alicia, la mujer de Jorge Pérez también habría sufrido un ataque de ansiedad y el propio protagonista confesaba hace un día en su reaparición público lo mal que lo está pasando con todo lo que se ha dicho sobre él y su familia. "Imagínate", era la única palabra que se atrevía a pronunciar.