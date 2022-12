El culebrón de Jorge Pérez y Alba Carrillo parece no tener fin. La tensión sexual resuelta entre los dos en la fiesta de Navidad de Unicorn está copando horas de programas y es que, aunque en un primer momento sus versiones coincidían, ahora todo ha saltado por los aires. Alba Carrillo que poco a poco ha ido virando hacia una versión en la que no solo hubo beso sino también sexo, animada a entregar pruebas: "la tensión sexual" con Jorge "está resuelta". Ante todo esto, los ojos se han posado en Alicia, mujer de Jorge, verdadera víctima de la historia. Aunque para Alba Carrillo la mujer de su compañero no es ninguna víctima.

Sin embargo, Bea Jarillo, amiga de Jorge, que ha contado su versión en 'Fiesta' ha dejado claro que a Alicia Peña toda esta situación la ha desbordado. "Alba Carrillo no es la única que ha sufrido un ataque de ansiedad", comentaba la reportera para contar después que la mujer de Jorge Pérez está desbordada y ha tenido que recibir atención médica.

Lo cierto es que, desde que todo ha saltado, la única protagonista de la noticia que ha dado su versión de los hechos ha sido Alba. El ex Guardia Civil ha decidido guardar silencio. Aunque en los planes de futuro de Jorge Pérez y Alicia Peña se encuentran en proteger su matrimonio. Así lo ha dejado claro su amiga Bea Jarrillo.

"A Alicia no le hace ni puñetera gracia todo lo que está pasando". Bea ha afirmado que a la mujer de mujer Pérez le han tenido que atender los servicios médicos por "un cuadro de ansiedad". La reportera de 'Cuatro al día' dice que Jorge Pérez no va a dar ninguna exclusiva ni tampoco va a firmado para ningún reality. "Ellos lo único que quieren es proteger su matrimonio", vuelve a reafirmar.

"No ha sido por lo que ha hecho su marido, si no por todo lo que se ha montado alrededor y la presión que está soportando", ha afirmado la reportera por el cuadro de ansiedad que ha sufrido Alicia Peña.

Jorge Pérez está arrepentido

Bea Jarrín mantiene una estupenda relación con Jorge Pérez. La periodista ha aprovechado la relación que mantiene con el ex Guardia Civil para llamarle por teléfono y, a su manera, afearle lo ocurrido: "Lo llegó a tener delante y me subo a una silla para darle un capón". Bea ha asegurado en 'Fiesta' que Jorge Pérez no solo se arrepiente de lo que ha hecho, si no que se arrepiente de no haber dado la cara y no haberse pronunciado como Dios manda en su programa".