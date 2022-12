Ana Terradillos vive el periodismo con pasión, y a él se entrega en 'Cuatro al día', un programa que le permite hablar de política, sucesos o corazón. La conocimos en las tertulias del 'El programa de AR', sustituyó a su 'jefa' durante su enfermedad y de ahí, dio el salto en solitario en Cuatro. Pero, ¿quién es Ana Terradillos? Ella nos lo cuenta.

¿Qué hace una chicarrona del norte (es de San Sebastián) en Madrid?

Estoy muy agradecida a esta ciudad, me han tratado muy bien y me siento una más. Y estoy aquí porque hay muchas más oportunidades de trabajo.

Ya llevas trabajado lo tuyo...

Sí, empecé en Cope San Sebastián, en cuarto de carrera hice unas prácticas en Onda Cero, en Madrid, y a partir de ahí me conquistó la vorágine de la ciudad. Luego terminé los estudios, hice prácticas en Cadena Ser, en la tele, entremedias me fui año y medio a Cambridge…

La radio y la tele. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá?

Yo he disfrutado mucho de la radio, me ha dado tantas posibilidades, el trabajar con Iñaki Gabilondo, con un horario infernal… Es la mili que hay que pasar para que llegue el contrato. Y en la época de La Ser tuve la oportunidad de irme a Irak tres meses, mi primera experiencia bélica. A partir de ahí empecé a hacer información de Interior, un negociado complicado pero goloso… y llegó la noticia más bonita que he dado: el final de ETA.

Ana Ruiz

Has vivido otras experiencias fuertes.

Durante muchos años he informado de Oriente Próximo, muy enfocada en el terrorismo internacional. He viajado durante tiempo a Cisjordania, a los territorios ocupados, y luego mi familia tiene muchos contactos con Israel, era una mezcla buenísima que aproveché, con entrevistas a Hamas, Ezbolá, Al Qaeda…

¿Has pasado miedo?

He sido muy kamikaze. Quizás ahora, pasados los años, soy más miedosa. Siempre me he enfrentado a estas situaciones no con miedo, pero sí con respeto. Y creo que tengo sentido común.

"Me acuesto con Carreño, bueno, con 'El Larguero', todas las noches"

Y llegó el meterte en un plató…

Cuando surgió la oportunidad de colaborar en la tele, en 2011, me divirtió la idea. Había terminado la época de reporterismo, que eso tiene un tiempo. Se me abrieron las puertas de las tertulias y, tras cinco años de colaboraciones, llegó 'El programa del verano'. Y a partir de ahí, más cosas. El último año, al frente de su programa, ha sido decisivo, y aquí estoy con un contrato de larga duración y excedencia en La Ser.

Estando tan al tanto de la actualidad, ¿con qué te acuestas y te levantas?

Mirando los digitales y con la radio. Es un hábito que me relaja. Me acuesto con Manu Carreño, bueno, con 'El Larguero', siempre hago la broma. Y le escucho con el transistor de toda la vida. Alguna pareja me hizo ponerme el pinganillo y otra más flexible me hizo no sólo poner la radio, sino que la escucha conmigo. Ése es Jorge, que es prácticamente mi marido.

¿Es periodista?

No tiene nada que ver, es galerista de arte, una persona a la que le encanta el mundo del periodismo. Está muy orgulloso de lo que hago, y yo de lo que hace él. Resulta un apoyo fundamental en momentos complicados. Me ayuda mucho y estoy muy contenta con él. Es de Barcelona, trabaja aquí y vivimos juntos. Mi otro amor es 'Trufa', mi perrita; la adoptó Jorge y la tratamos como a una niña.

¿'Cuatro al día' es otro gran amor?

Me divierte mucho, hay sucesos, denuncia, buscamos la polémica… y una parte de club social que me ha conquistado. La gente que hace corazón tiene el mismo riesgo, ímpetu y curiosidad por conseguir noticias. Yo que venía de un mundo tan serio… Los periodistas buenos están en todas partes. Y antes éste era el programa de Joaquín Prat, y creo que ya lo estoy haciendo mío.

¿Qué tal se lleva estar ahora en otras guerras: la de los Pantoja, los Jurado…?

No es el periodismo que más me deleita, pero no le tengo rechazo. Mi desconocimiento de los temas tal vez le dé un toque de naturalidad a la tertulia, ¿no?

¿Cómo fue sustituir a Ana Rosa Quintana en el tiempo que estuvo enferma?

Me dio respeto sustituir a 'La reina de las mañanas', un reto enorme, teniendo en mente que estaba enferma y que deseábamos que volviese, eso significaba que estaba bien. Siempre le estaré agradecida por darme la oportunidad, a Xelo Montesinos por fijarse en mí y sacarme brillo y a Mediaset por apostar por mí.

Y te tocó hablar de tu compañera Patricia Pardo y Cristian Gálvez…

Sin verbalizarlo, las dos pensábamos cómo saldría la cosa, y no fue mal.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Lo mejor y lo peor de este tiempo?

Lo mejor es que sigo teniendo a toda mi familia, y últimamente pienso mucho en ello. El hecho de que viva un momento profesional muy bueno, y encima con todos ellos, es una victoria. Además, estoy acompañada por una persona maravillosa que me apoya.

Reflexiones al borde de los 50.

Todavía no, cada cosa tiene su tiempo, sigo teniendo a los míos, me siento bien físicamente, guapa, estoy bien con mi pareja… Y soy una eterna Peter Pan.

Y a esa Peter Pan que lleva dentro, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Leo; cocino los fines de semana; viajo mucho a San Sebastián e Ibiza; hago deporte, en invierno me encanta esquiar… ¡Ah! Y el aperitivo me pirra.

¿Cómo se presentan las navidades?

Somos de estar en casa, a mi padre le encantan estas fechas y hemos pasado unas cuantas navidades en Belén.

¿Las vivís con niños en casa?

No, porque mi hermana tampoco tiene niños. Somos cuatro gatos, mis padres, ella y yo. Mi chico las pasa con su madre, que es muy mayor.

¿Qué le pides a 2023?

Que estemos los mismos y calma.

Texto: Belén Alonso. Fotos: Ana Ruiz. Ayudante de fotografía: Idoia Vitas. Estilista: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán. Agradecimientos: The Principal Hotel Madrid. C/ Marqués de Valdeiglesias, 1. Madrid. 28004. Teléfono: 91 521 87 43.