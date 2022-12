Kiko Matamoros no ha vuelto precisamente por la puerta grande a 'Sálvame' tras un mes de ausencia. El colaborador ha estado fuera para acompañar a su chica por motivos de trabajo en Dubai, donde se han dado la vida padre, y a su vuelta Kiko se tuvo que enfrentar a las críticas de sus propios compañeros por no haber vuelto al programa cuando estaba previsto, el pasado martes 20 de diciembre. Sin embargo, se reincorporó al día siguiente, y sus peores presagios se hicieron realidad: terminó estallando contra la que fue su pareja durante más de 20 años, Makoke, tras las acusaciones que vertió ella en el 'PoliDeluxe' el pasado fin de semana.



La empresaria no se cortó al dar todos los detalles que podía sobre su situación económica actual, y acusó a Kiko de haberle derivado una deuda que le hacía el día a día muy cuesta arriba. Sin embargo, Kiko la desmintió por completo: "Estoy harto de escuchar a esta señora que debe un millón de euros a Hacienda porque yo le he derivado la deuda. Yo no soy el Ministro de Hacienda, ni el Presidente del Tribunal Supremo, ni nada por el estilo", señaló, y añadió la explicación por la que ahora ella tenía que pagar un dineral a Hacienda: "Yo no tengo ninguna responsabilidad en esa derivación de la deuda. Me hubiera gustado que en el polígrafo se le hubiera preguntado si miente cuando afirma públicamente que la casa de La Finca, en Majadahonda, la ha pagado ella. Hacienda le deriva la deuda porque hace una investigación y descubre que el 99% de los pagos los he hecho yo".

Mediaset

Kiko está bastante cansado de que se le acuse de determinadas cosas cuando, según él, ha mantenido a todos durante años: "Durante 20 años he sostenido el tren de vida del que disfrutó esta señora, su hijo, la novia de su hijo, mi hija, los perros y algún que otro amigo, y que tuve una deuda con Hacienda de 400.000 euros que se convirtió en un millón de euros con el tiempo".

Durante su entrada en directo el martes cuando fue interceptado por las cámaras del programa, tampoco se quedó callado: le recordó a Makoke que tiene dos casas, por lo que a él no le da ninguna pena: "Dijo que estaba en una especie de estado de necesidad y que no se iba de la casa por eso. Ella tiene dos casas. Te pueden echar de una y te vas a la otra", comentó tajante.