Después de casi una década de intensa relación, Jessica Bueno y Jota Peleteiro anunciaban su separación. Un duro golpe para la modelo sevillana, pero del que se ha mostrado de lo más recuperada en sus primeras Navidades como mujer separada. Junto a sus dos hijos en común: Jota Jr y Alejandro y con Fran, el hijo que tuvo junto a Kiko Rivera Jessica se ha trasladado a su ciudad natal para recibir el cariño de sus seres queridos y celebrar junto a ellos la Navidad.

En estos momentos tan delicados, la modelo ha encontrado el consuelo que tanto necesita al lado de su familia y sus seres queridos. Por ello, la que fuese pareja del hijo de Isabel Pantoja ha dejado Bilbao, la ciudad a la que se trasladó por amor para estar con los suyos en estas fechas tan señaladas. "Celebrar la Navidad rodeada de familia y con los de siempre es lo mejor que hay", escribía en su cuenta personal de Instagram junto a varias fotografía de ella en la que la podemos ver sonriendo.



En las imágenes en las que luce unos pantalones de polipiel negro y un top en el mismo color también podemos observar que también se ha quitado la alianza de matrimonio. Un confirmación más de que ha pasado página.

Su momento más duro

Tras saltar a la luz su posible separación con una joven llamada Miriam a través de unas declaraciones de Amor Romeira en 'Viva la vida', su marido el futbolista Jota Peleteiro, anunció su divorcio después de 7 años y medio casados y dos hijos en común. Casi una semana después de que saltase la noticia, la ex de Kiko Rivera ha querido confirmar que es cierto que ella y el exfutbolista han comenzado un proceso de divorcio de manera amistosa "tras un periodo de reflexión". Insistiendo en que se quedarán "con lo buenos momentos vividos" y que desean mantener una buena relación "siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos".