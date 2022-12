Sonia González, la mujer del artista Juan Peña, ha vivido uno de sus peores días. Hace unos días,con total normalidad sin imaginarse el alarmante momento que iba a vivir junto a su hijo de seis años Tristán.y, tras pasado el susto, lo contaba con un nudo en la garganta por redes sociales. "Tristán dormía detrás y en una curva de poca visibilidad el coche empezó a perder fuerza y se llenó de humo y empezaron las primeras llamas", explicaba la periodista.

"Paré donde pensé que verían los demás coches y tras señalizar bajé en brazos a mi niño por la cuneta saltando una cerca y una pendiente hasta llevarlo a un lugar seguro y llamar al 112", continuaba. . A pesar de que tanto ella como su hijo ya se encontraban fuera del vehículo, lo que vivió fue una auténtica película de terror.

"El coche empezó a arder cada vez más y no se como agradecer a un hombre que bajó de su camión con un extintor y señalizó todo mejor, además de calmarnos y ayudarnos. Se jugó la vida sin más, por nosotros y ahora además de dar Gracias a Dios, doy gracias a todas las personas tan Bondadosas y Generosas con otras personas en momentos que se encuentran solas y desesperadas. Son ángeles del cielo en la tierra y eso es la auténtica Navidad", finalizaba su escrito mostrando una foto del coche mientras ella y su hijo se encontraban tras la cuneta.