Cristina Porta se ha estrenado en el Mediafest Night Fever y lo ha hecho con la victoria. La periodista ha subido al escenario por primera vez para cantar junto a Lenni Rodríguez su tema 'Te sale' con gran acierto consiguiendo hacerse con los votos del jurado y compañeros, llevándose los 3.000 € para la Asociación Contra el Cáncer.

Su implicación con el programa ha causado grandes reticencias entre sus compañeros generando polémica. Y es que Iván González ha sido el primero en criticar que ha ensayado mucho más que sus compañeros, aunque no en el plató sino en su casa junto a su compañera de plató, algo por lo que Iván a puesto el grito en el cielo. Nuria Rodríguez ha contado que eso no está prohibido, aunque Adela González opina que habría que consultar las bases.

Pero esto no fue lo único por lo que la periodista ha marcado su paso por el Mediafest. En medio de la actuación, los bailarines eran los encargados de retirarle una parte de la falda a las dos cantantes aunque en el caso de Lennis Rodríguez el bailarín le desprendía de toda la falda dejándola en tanga.

Telecinco

Ante esto, la artista se negaba a parar y, en su lugar, bajaba sensual a sentarse en el suelo para continuar la actuación desde ahí, a lo que Cristina Porta, desconcertada, le seguía sin que en principio se notara nada. "Me quitaron la falda entera", comentaba Lennis a Cristina en el momento en el que terminaba la actuación. "Ya decía yo '¿por qué no me sigue?'", contestaba la periodista quien confesaba que no había sido consciente de nada.

Telecinco

“Una diva, una vez que el show continúa, no puede parar”, ha comentado Lennis sobre lo sucedido levantando el aplauso del público una vez preguntada por Soraya, quien por primera vez se ponía en el papel de presentadora ante las vacaciones de Jorge Javier Vázquez y María Patiño, algo que también hacía que Belén Esteban se pusiera al frente de 'Sálvame'.