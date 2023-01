Este lunes 2 de enero, como ya es tradición, de lo que más se habla es del look elegido por Cristina Pedroche y sus estilistas para despedir el año. Para esta Nochevieja del 2022, la presentadora elegía estilismo que simbolizaba una llamada de auxilio a la paz. También la capa en la que esconde el look hasta minutos antes de las Campanadas transmitía un mensaje para visibilizar la realidad de los refugiados, de la mano también de ACNUR. Como todos los años, hay a gente que le ha gustado mucho y otros que les ha horrorizado, pero sigue consiguiendo que todo el mundo se sorprenda. Este lunes en 'Zapeando' Cristina Pedroche y su estilista Josie aclaraban todas las polémicas que ha generado el estilismo de este año.

Se les ha tachado a ambos de oportunistas y de plagio, por lo que no les ha quedado más remedio que defender su trabajo. "No era fácil de entender, hay mucha gente que no ha entendido nada. Queríamos esto, si comparas las Campanadas de otras cadenas, nadie ha tenido mensajes de este tipo. Este año necesitábamos hacer esto, la verdad. No puedo aburrirme ni aburrir en ningún momento y llevo ocho años haciendo esto", se defendía el diseñador.

Antena 3

"Hay acusaciones de plagio cada año cuando son referentes muy claros en un juego de la moda, que es de lo más normal", explicaba sobre un posible plagio con un vestido que utilizó India Martínez. "En 2022 vi un mundo ruinoso, yo empecé a documentarme para hacer una capa. Quería hacer basura cristalizada, pero era un lío. Pero este envoltorio está cargado de deseos de personas que merecen una segunda oportunidad. Son las víctimas las que han customizado este modelo tan bonito. Es un trabajo increíble. Estoy súper contento", ha continuado el diseñador explicando. Para la de Vallecas, Josie y su equipo es clave para que esa gran noche salga todo bien y desde luego todos luchan y creen en su trabajo.