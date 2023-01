Hace unas semanas que conocimos la ruptura de Jessica Bueno y Jota Peleteiro. Después de unos días de informaciones confusas, finalmente el deportista confirmaba el fin de la relación haciendo desaparecer todas las fotos con su mujer de sus redes sociales mientras ella aún mantenía la huella del padre de sus hijos en su Instagram. Ahora, Amor Romeira, quien adelantó la información, ha confesado en 'Fiesta' cómo se produjo esta separación dejando a todo el mundo sorprendido. "Había formas mejores de hacerlo", apuntaba Marisa Martín Blazquez queriendo posicionarse del lado de Jessica.

Según cuenta, Amor no se enteró de la ruptura del matrimonio por boca de ellos o de su entorno, sino por los amigos de la nueva novia de Jota Peleteiro, quienes la comunicaron que estaba ya en proceso de mudarse con el deportista por lo que la relación estaba ya muy asentada, algo que confirmó hablando con los amigos de Jessica: "les pregunté, me comentaron que Jessica estaba destrozada", explica.

Instagram

Fue entonces cuando se enteró de la frase demoledora con la que Jota le contó a Jessica que quería romper el matrimonio: “Nos vamos a separar y no me preguntes los motivos”. Una frase que dejó en shock a la exmodelo, que tuvo que esperar varios días para recomponerse del duro golpe de esta separación, tal y como ella misma ha contado. "Me he sentido destrozada, con sensación de abandono", ha relatado a la revista ¡Hola! en la que también ha apuntado que "nada es inesperado". Ahora, Jessica se encuentra enfrascada en sacar adelante un nuevo proyecto profesional con el que busca salir adelante después de este duro revés.