Dice el refrán popular que 'el que tiene vergüenza, ni come ni almuerza', pero las famosas que os traemos hoy no tienen ninguna, porque lo cierto es que la vergüenza, al final, no vale para nada: muchas de nuestras celebrities están encantadas con sus cuerpos, y los muestran con orgullo en las redes sociales, lo cual nos permite llegar a una conclusión: ¡todas tienen unas posaderas de 10! Y es que en un momento en el que los culos son los grandes protagonistas, tenerlo bien puesto siempre es un gran añadido.



No sólo recopilamos los mejores traseros de ellas, también hemos visto los mejores culos de nuestros famosos, hemos dado un repaso a los cantantes más guapos y con talento, a los famosos con más 'sex appeal' e incluso hemos compilado los mejores traseros de celebridades internacionales. Y es que aquí ¡nadie se libra!

Así, tras seleccionar a las famosas más guapas de España, hemos podido comprobar, tras una minuciosa búsqueda, qué famosas tienen las mejores 'derrières': Cristina Pedroche se lo curra mucho en el gimnasio; Aurah Ruiz ha conseguido el suyo a golpe de retoque; Elsa Pataky lo tiene 'recogidito' pero muy bien puesto gracias a su rutina deportiva y Ester Expósito es de esas mujeres que parece que no... pero se da la vuelta ¡y deja a todos boquiabiertos!

Ellas cuatro no son las únicas que están en la lista. Sigue leyendo y entérate de qué famosas españolas tienen los mejores culos del panorama nacional. Todas ellas ¡tienen unos traseros de 10!