El affaire de Jorge Pérez con Alba Carrillo está siendo el tema de conversación estrella de todos los programas de Mediaset. Después de desvelarse que no solo fueron besos lo que hubo entre ellos sino que realmente también hubo una noche de pasión, la infidelidad del ex Guardia Civil ha copado muchas tertulias y portadas. Ahora, el tema también se ha colado en el debate de Pesadilla en el paraíso. ¿El motivo? Una fiesta de Manu a la que Danna podría acudir.

Después de unas pullas lanzadas por Steisy el pasado domingo, Danna decidía no acudir a la fiesta de Manu, con quien ha mantenido un tonteo en la granja que no terminó bien. "Me quedé en mi habitación tranquila. Yo nunca confirmé que fuera a ir", aseguraba la ex concursante.

Telecinco

Además, la joven quiso destacar que su novio, Xavi, no influyó en su decisión que estaba ya tomada en el momento en el que Steisy le insinuó que ir significaría ir detrás de Manuel: "y, quiero aclarar, que mi novio no me dijo que no fuera, me dijo que hiciera lo que me diera la gana. Se ha dicho que no fui porque mi novio me mandó un audio de cinco minutos... es mentira", aseguraba. "¡Por supuesto! Bajo ningún concepto puede decirte lo que tienes que hacer", apuntaba Carlos Sobera.

Una frase que Cristina Porta aprovechó para, en caso de que hubiera sido verdad, alabar el criterio de Xavi: "Si tu novio te hubiese dicho que no fueras a la fiesta, hubiera sido un buen consejo porque las fiestas hoy las carga el diablo". Una clara alusión a lo ocurrido entre Alba y Jorge y las grabaciones que salieron a la luz y que provocaron el terremoto que hoy en día están viviendo y que mantienen a Jorge Pérez fuera de la pantalla, arropando a su mujer, y a Alba Carrillo con problemas de ansiedad.