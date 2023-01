Jorge Pérez tiene un nuevo propósito para 2023: volver a ponerse en forma. Toda la polémica por su 'affaire' con Alba Carrillo ha pasado factura a su matrimonio y también a su salud. Desde que el pasado 26 de noviembre se hiciese viral el vídeo de los colaboradores de 'Ya es mediodía' abrazados en la fiesta de navidad de la productora Unicorn -y todo lo que vino después-, el ganador de 'Supervivientes 2020' ha pérdido mucho peso y también forma física.

Ya anunció su decisión de dejar temporalmente la televisión. Tiene claro que lo más importante ahora es su familia y seguir adelante con las demandas que ha interpuesto. "La decisión que ha tomado Jorge es para seguir construyendo y fortaleciendo su familia. Apoyándose en ellos, todo lo que hace lo hace por su familia", explicaban en 'Fiesta', programa al que tenía intención de incorporarse el pasado 8 de enero. Ahora, el ex guardia civil ha desvelado que su salud física tampoco es la mejor. "Después de un mes sin hacer deporte y haber bajado unos cuantos kilos. Este 10 de enero es el primer día que voy a retomar la actividad. Me han venido otra vez dolores de cadera, de rodilla, de espalda... El deporte es salud, es innegable, y hablo en primera persona porque así lo he podido comprobar", explica Jorge en un vídeo que ha compartido en sus stories.

El ganador de 'Supervivientes 2020' confiesa que necesitará 3 0 4 meses para volver a estar un poco en forma porque han sido muchos los kilos que ha perdido. "La forma la he perdido completamente pero no es una de mis prioridades. Intentaré compartir rutinas y alimentación y a quien le pueda servir, bienvenido sea", cuenta.

Su 'affaire' con Alba Carrillo dio un giro de 180º a su vida. Antes de que todo 'saltase por los aires', Jorge practicaba deporte casi a diario. "Soy bastante disciplinado en ese sentido y me gusta sacar tiempo para ir al gimnasio. Cuando hace buen tiempo me encanta salir a hacer rutas en bicicleta con los niños o practicar otras actividades al aire libre", nos contó en una entrevista en 2021.