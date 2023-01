La reconciliación entre Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, parece que va viento en popa. A pesar de que en un primer momento se pensó que el desliz del ex superviviente con Alba Carrillo en la fiesta de la productora Unicorn le podía costar su matrimonio, lo cierto es que eso parece haberles fortalecido como pareja, y es que los dos han aprovechado esta oportunidad para subsanar los problemas matrimoniales y salir reforzados de esta situación. La pareja, con cuatro hijos en común, ha puesto rumbo estas navidades a varios destinos en los que descansar y desconectar del ruido mediático que les ha acompañado en las últimas semanas, y el último sitio elegido ha sido un idílico sitio de fantasía ubicado en Galicia, tal y como ha mostrado él en sus redes sociales.



Los tortolitos se han marchado, tras su paso relámpago por Cantabria, con sus vástagos a un complejo en Lugo, muy cerca de la playa de Covas, que tiene como atractivo principal el estar en medio de la naturaleza con bungalows inspirados en las casitas de hobbits de 'El señor de los anillos', donde se lo están pasando bomba entre la tranquilidad de la zona y montando a caballo. Sin duda, el plan perfecto para que la pareja reconecte mientras los pequeños se lo pasan en grande.

Jorge Pérez Instagram

Jorge Pérez Instagram

La vuelta a la rutina, sin embargo, es toda una incógnita, especialmente para Jorge. Después del día de Reyes, los niños tendrán que empezar el colegio de nuevo, y Alicia continuará con su trabajo como 'coach', pero el futuro de Jorge aún se desconoce: no se sabe si el ex guardia civil volverá a la televisión, donde colabora en los programas 'Ya es mediodía' y 'Fiesta' desde que su fama despegara tras su paso por 'Supervivientes', pero a los que no ha vuelto desde el episodio vivido con Alba Carrillo. La modelo sigue capeando el temporal mientras este amaina poco a poco, pero Jorge, tras pedir perdón públicamente a su mujer entre lágrimas, decidió retirarse y trabajar en la reconciliación en privado. Su vuelta al trabajo, por tanto, sigue siendo un misterio a pesar de que en un primer momento dijo que lo dejaría. Las últimas informaciones, sin embargo, apuntan a que habría recibido una jugosa oferta para ir a un reality con su mujer.