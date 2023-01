Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, arrancan su nueva vida tras el 'tsunami' provocado por el desliz del guardia civil con Alba Carrillo en la fiesta de Unicorn. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, te contamos todos los planes de futuro del colaborador de Mediaset. Desde el primer momento, Jorge ha tenido claro que su prioridad era salvar su matrimonio y se ha centrado en su esposa y sus cuatro hijos. Lejos de Madrid, donde tienen fijada su residencia, Jorge Pérez y Alicia Peña han pasado unos días recorriendo el Norte de España recomponiendo su relación de pareja y su vínculo. Además, el guardia civil en excedencia tiene claro que quiere salvaguardar a los suyos de cualquier daño externo por lo que ha iniciado acciones legales contra las personas que más daño han hecho a su matrimonio con Alicia: Alba Carrillo y Marta López. Ambas han recibido un burofax suyo pidiéndoles que rectifiquen y se abstengan de hablar más del tema porque él piensa llegar hasta el final para demostrar su verdad. "Se ha sentido ofendido y traicionado y quiere que la justicia le dé la razón... Por eso no va a poner en riesgo la viabilidad de su demanda por sentarse en ningún plató para hablar del asunto que más daño le ha hecho a él y a su mujer. Ambos lo han pasado muy mal, aunque están mucho mejor", asegura una fuente cercana a la pareja.

Jorge Pérez Instagram

Mientras Alba Carrillo asegura que no le guarda rencor a Jorge Pérez y que quiere que vuelva a 'Ya es mediodía', el guardia civil no tiene prisa por regresar a la televisión aunque tiene claro que, en este medio, está su presente profesional y sus planes de futuro. Tiene excedencia en la Guardia Civil y puede volver cuando quiera, pero quiere seguir en la pequeña pantalla así que volverá sin prisa y con condiciones: no hablar del tema Alba. Por lo que lo más probable es que lo haga como tertuliano de realities como 'Pesadilla en el paraíso', que acaba de arrancar su segunda edición o quizás en 'Supervivientes', que comenzará muy pronto y cuya edición ganó en 2020. Precisamente, los 200.000 euros que ganó en el reality; el dinero que tiene ahorrado de sus colaboraciones en televisión y su remuneración como docente de pruebas físicas con opositores a la Guardia Civil en una conocida academia madrileña y colaboraciones con diferentes marcas le permiten no tener prisa por volver a la tele.

Hearst