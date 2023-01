La colaboradora ha regresado a su trabajo en televisión tras 30 días de ausencia y, en el plató del 'Fresh' de 'Ya es mediodía' este martes 10 de enero, ha comentado cómo se encuentra tras la polémica. "Me he sentido juzgada y nadie tiene derecho a juzgarme. Pueden opinar pero no juzgar" y ha reconocido que ella, igual que le pasó a Marta López , ha recibido un burofax del guardia civil. "Yo también he tomado medidas legales y empezarán a llegar a las personas por las que me he visto dañada yo y mi familia", desveló.y a mí me parece que pasarse de frenada es emitir imágenes de una fiesta privada, a mí me parece pasarse de frenada autorizar a emitir esas imágenes y luego nos dices que si hablamos de ese tema nos va a demandar cuando el primero que ha hablado es él.O todos iguales o ninguno", dice.

Alba Carrillo cree que, como colaboradora, tiene la responsabilidad de contestar a las preguntas que le hagan sobre lo ocurrido con Jorge Pérez y reconoce qué ha cambiado en ella en estos 30 días que ha pasado alejada de los platós de televisión. "Voy a ser más selectiva en mis afectos y voy a entender que las relaciones profesionales son profesionales" y añade qué ha hecho en estos días. "He estado preocupándome por mi hijo que tuvo una caída aunque ya está bien y estudiando Criminología".

Telecinco

Alba Carrillo también le ha lanzado un reproche a Joaquín Prat por las palabras que le dedicó en su ausencia. "A mí me ha dolido que me habéis acusado de cosas que yo no he dicho. Yo las cosas que digo las reconozco y las mantengo pero las cosas que no he dicho no y yo nunca he hablado del pene de nadie ni de las relaciones con nadie... Yo tengo un hijo lo he pasado muy mal, he sufrido y se han tergiversado cosas que yo nunca he llegado a decir...Esa pregunta no me la llegan a plantear porque me niego a que me la planteen, otra cosa es que hagan cebos con ello pero nunca me la llegaron a plantear". Joaquín Prat le ha comentado que repasará lo que dijo y, que si fue eso, le pide perdón aunque si le ha comentado lo que le ha parecido mal de ambos. "Lo que sí te tengo que decir es que creo que, a lo mejor, habéis llegado un pasito más lejos todos los involucrados en esta historia, igual lo tendrías que haber frenado antes porque he llegado a pensar que me iba a quedar sin colaboradores", bromea y deja claro cuáles son sus sentimientos hacia Jorge Pérez tras la polémica entre ambos. "Al final ojalá que vuelva Jorge que tiene que trabajar y si no tiene que coincidir conmigo, que no coincida. Hay cosas que me han dolido pero no le guardo ningún rencor, no tengo acritud y que podamos seguir trabajando y sacando nuestro 'Fresh' adelante", afirma.

Telecinco

Además, Alba Carrillo no ha querido hablar del burofax que ha recibido y ha mandado un 'recadito' a Isabel Rábago que se ha mostrado muy cercana a Jorge y su mujer Alicia y ha contado su versión en televisión. "Me ha llegado el burofax y ha sido contestado pero no voy a hablar más de este tema porque la publicidad se paga y yo llevo en el 'Fresh' desde que empezó y solo estábamos tú y yo y la señorita Isabel Rábago a la que le mando un beso enorme pero que recuerde que acaba de licenciarse para ser letrada no es en ningún caso magistrada y ella no emite juicios, para eso están los jueces", termina.