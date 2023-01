Olga Moreno prepara su mudanza a Madrid para estar más cerca de su novio, Agustín Etienne, pero ¿qué pasará con su vida en Málaga? La ex de Antonio David Flores tiene toda su vida montada en la capital de la Costa del Sol pero, según el programa 'Fiesta', quiere afianzar su relación con el argentino y eso pasaría por vivir en Madrid. Algunas fuentes apuntan que la ganadora de 'Supervivientes 2021' estaría pensando en mudarse el próximo verano, al finalizar el curso escolar, y su mudanza tiene muchas incógnitas. ¿Qué pasará con la tienda de ropa que regenta en Málaga? ¿Y con su hija Lola y David Flores, hijo de su ex, Antonio David Flores, y Rocío Carrasco? Lola y David Flores viven con ella en Málaga cuando no les toca estar con su padre.

Fue la propia Olga Moreno la que, tras su separación, desveló en su entrevista con Ana Rosa Quintana el pasado octubre qué había pasado con la niña y el joven tras su separación. "Están los niños una semana con cada uno, los niños porque son David y Lola, David no se separa de la niña. David es feliz con su hermana y conmigo y si el padre ve a su hijo feliz, es feliz", dijo presumiendo de relación cordial con su ex aunque ésta habría cambiado en los últimos tiempos sobre todo tras la polémica por el cumpleaños de su hija Lola cuando Olga se quejó de la sobreexposición de la niña en redes sociales por parte de Marta Riesco y Rocío Flores. Además, la reportera de 'Fiesta' le habría dedicado unas duras palabras en Twitter y acabó dejando esta red social.

Gtres

Olga Moreno siempre ha presumido de tener una excelente relación con Rocío Flores y David Flores, los hijos de Antonio David Flores con los que convivió más de 20 años pero ahora su relación con la ex colaboradora es nula. Al parecer, cuando Olga se vaya a vivir a Madrid, David podría continuar residiendo en Málaga. Cuando no esté en casa de su padre, podría instalarse en la casa de su hermana Rocío donde ya pasa mucho tiempo porque ambos están muy unidos. También es una incógnita qué pasará con la tienda de moda que Olga Moreno regenta en Málaga. Al parecer, tiene una socia y dos buenas amigas que le ayudan con el negocio y todavía no ha tomado una decisión al respecto.