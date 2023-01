Shakira se enfrenta a una nueva polémica por su nueva canción: ¿plagio?

Shakira sabe muy bien cómo crear expectación con un temazo, y el 'salseo' con su ex, Gerard Piqué, le ha dado para monetizar bastante la tristeza: después de 'Monotonía' y 'Te felicito', la cantante colombiana ha vuelto a cargar contra el que fuera su pareja durante 10 años en una nueva canción, la sesión #53 con el artista argentino Bizarrap. Durante los algo más de 3 minutos y medio que dura la canción, la intérprete no para de lanzar pullas y mensajes subliminales referidos a Piqué, a su ruptura y también a la nueva chica que está con él, Clara Chía, pero por si la 'tiradera' fuera poco, ahora Shakira se enfrenta a la sombra del plagio a otra cantante.



Ha sido la artista Briella la que se ha llevado la sorpresa del día (sin contar al propio Piqué, claro) cuando, al escuchar el tema en cuestión, se ha encontrado con que la canción de Shakira, en su estribillo, suena -quizá demasiado- parecida a una canción que ella sacó en junio de 2022, y que se llama 'Sólo tú'. Briella no ha querido acusar a Shakira de nada, y simplemente se ha limitado a poner un sencillo tuit con las fechas: "Mi canción 'Solo tú' (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy) Qué opinan ustedes?"

No se puede negar que suenan prácticamente igual, incluso con el efecto 'entrecortado' en el estribillo:

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

En sus redes sociales, Briella se ha explayado más, y ha admitido que se ha puesto bastante nerviosa cuando la gente se ha empezado a dar cuenta también: "Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer", decía Briella poco después del estreno de Shakira. "Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida", añadía la venezolana en Instagram.

La cantante asegura que no tiene "la intención de desprestigiar" ni a Shakira ni a Bizarrap, pero si se han 'inspirado' en su canción, quiere que su trabajo se reconozca: "Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como 'sample' o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro", a expuesto.

Sin duda, otro frente abierto para Shakira que, tal y como ella ha reconocido en su canción, tras la ruptura con Piqué se encontró "de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", a lo que hay que sumar su guerra por la custodia de sus hijos. ¿Qué más le puede pasar? Si eres de los pocos que aún no ha escuchado la canción, aquí te la dejamos:

