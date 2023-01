Patricia Steisy es una influencer peculiar. Siempre con una sonrisa en la boca e intentando despertar la de los que están alrededor, la concursante de la primera edición de 'Pesadilla en el paraíso' nunca tiene tabúes de ningún tipo, normalizando con sus seguidores todo tipo de temas que hasta ahora habían sido tabú como, por ejemplo, los problemas de salud mental o cuestiones sexuales, y es que su carácter de mujer liberada ha hecho mucho en su perfil como influencer.

Ahora, Steisy ha visitado 'Fiesta', volviendo a coincidir con Emma García después de sus años en 'Mujeres y hombres y viceversa', un reencuentro que ha llenado a las dos de felicidad por todo lo que la ex granjera ha evolucionado en este tiempo. Con ella se ha abierto en canal contando uno de sus grandes problemas: su salud mental.

Y es que en las últimas navidades ha engordado no solo por las fiestas sino también por la medicación: "la medicación a veces dan en la tecla y otras no, que es lo que me ha pasado a mi, porque me diagnosticaron una Depresión Explosiva Intermitente, pero no es lo que tengo, realmente tengo TLP: Trastorno Límite de la Personalidad", ha explicado.

Así, ha confesado que su paso por el reality de 'Pesadilla' ha sido muy revelador sobre esta situación: "ahí me dí cuenta de muchos síntomas del TLP". Y es que al verse ha sido consciente de que las personas con TLP "somos muy impulsivas para todos los sentidos: vicios, relaciones o discusiones", algo que se vio claramente en el concurso. También ha destacado que esta compulsión se refleja también en "querer... de hecho yo compraba a la gente, les regalaba cosas para que me quisieran hasta que me arruinaba, y con ir al psicólogo y quitarme esto he perdido mucha gente, aunque me he dado cuenta de que realmente me he quitado gente que me tiraba al hoyo del que no podía salir".

"No es una enfermedad con la que yo haya nacido sino una enfermedad impuesta por lo que he vivido", ha recalcado, y es que ha recordado que durante su infancia sufrió abusos: "yo me di cuenta de que habían abusado de mi a los 27 años [cuando fue al psicólogo], porque yo lo había normalizado o era una exageración mía... porque una niña de 7 años no tiene pruebas". "Lo que viví me lo provocó las malas personas, y me di cuenta porque cuando cumplí 18 años puse una barrera con la gente que me ha hecho daño y a mi no me volvieron a maltratar más".

Pero ahora está viviendo un gran momento porque "me veo tranquila, una etapa de la enfermedad en la que no es peligrosa para mi". Una situación en la que su relación con Pablo Pisa ha tenido mucho peso: "a veces me ha visto con unos ataques de pánico impresionantes y me ha metido con la ropa y todo en la ducha y frotándome en la espalda para tranquilizarme, porque no podía ayudarme de otra manera".

En este sentido, Patricia ha mandado un mensaje muy directo a su novio mirando a cámara: "quiero ser mamá, casarme y todo así que espabila que voy en declive", despertando las risas de Emma quien le deseaba todo lo mejor: "has encontrado en él lo que te mereces: amor".