Patricia Steisy y Dani G han dado un giro de 180º a su relación de amistad en Pesadila en el paraíso. Después de enfadar a Pablo Pisa, novio de Steisy, por la gran tensión sexual que había entre ellos, una conversación dolorosa entre la pareja hacía que Patricia pidiera a Dani tiempo y espacio para poder darse un tiempo y respetar a su pareja, algo que le dolió a Dani teniendo un gesto muy feo en la habitación del capataz arrojando una taza de vino al suelo, algo que hizo que fuera nominado la semana pasada.

Ahora, los dos están totalmente enfrentados reclamando Dani una conversación con Steisy para que la explique los motivos reales de este alejamiento. Una conversación que ha pedido Dani a su ex amiga en un momento de tensión y que, como era de esperar, no ha acabado del todo bien pues Steisy se levantaba en llanto.

Telecinco

Los dos se apartaban de la granja para poder hablar 'tranquilamente', algo que no ocurrió. Y es que empezó la casa por el tejado pues Dani preguntaba porqué Patricia creía que se había reído de Pablo durante su primera visita a la granja. "La percepción de Pablo, de Bea y de la gente es que te reíste de él, así que hasta que yo no salga fuera y vea el vídeo no puedo saberlo", aclaraba.

Pero la conversación finalmente se iba hacia Bea. "No me vale lo que ella me dice porque cada día me dice una cosa. Los mismos celos que tiene Pablo, los tiene ella", aseguraba Patricia quien acusaba a su ex amigo de respetarla: "no quiero un amigo que me trata así". Así aseguraba Patricia que ella se alejaba de Dani cuando le pedía espacio tras hablar con su novio. "Una relación de amistad no se pisa por tener novio, a lo mejor tu problema lo tiene tu relación porque no te deja ver a Manu durante un año entero por una amistad. Igual la que está equivocada eres tú", unas palabras que hacían estallar del todo a Patricia y largarse entre lágrimas pidiendo a Dani que no le mirase más en todo el concurso, mientras que Pablo desde plató ha negado las acusaciones de Dani.

Desde el plató, Marina, quien acaba de salir de pasar 24 horas en la granja, revelaba cómo se siente Patricia con respecto a Dani: "Ella le tiene miedo porque después la coge por detrás y la dice que tendría que estar apoyándola porque es su amiga", una frase que Carlos Sobera aseguraba que "no tiene sentido" puesto que no se ha visto en ningún momento ese tipo de conversaciones. "Yo te digo lo que me dijo Patri", apuntaba Marina.