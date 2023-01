Edurne tiene muchas cosas en común con Shakira pero también otras que la diferencian. Ella canta al amor y no al desamor como la artista colombiana en su nuevo tema. Y cuando compone alguna canción sobre rupturas amorosas lo hace basándose en la historia de algún amigo o gente que la rodea. Y es que, tal y como contó durante la presentación de la XXVII gala de los Premios Cadena Dial, en Madrid, su relación con David De Gea está "en una etapa preciosa".

Edurne será la encargada de presentar esta gala músical por segundo año consecutivo, algo que la hace muy feliz. "Es la más importante de la música en español y poder premiar a amigos y compañeros, me hace muy feliz y estoy contenta de repetir. En la música española tenemos artistazos, compositores espectaculares y sobre todo artistas que son grandiosos. Hay que premiar sobre todo el trabajo que hay detrás de cada disco, de cada canción y de cada concierto, que es una maravilla", nos cuenta.

La cantante hace balance de todos los años que lleva dedicada a la música y reconoce que a sus 37 años seguir dedicándose a este mundo la hace muy feliz. "Poder seguir dedicándome a la música, poder estar encima de un escenario, poder componer, poder grabar mis discos, mis temas... es un lujo. El balance de todos estos años es muy positivo porque he ido evolucionando como artista. Ahora estoy en un punto, creo que el más feliz de mi vida, tanto personal como profesional, no me puedo quejar", afirma.

Su relación con De Gea está mejor que nunca. "Me siento muy afortunada, estamos en una etapa preciosa. Son ya 12 años juntos y seguimos más felices que nunca. Entender a tu pareja y admirarte mutuamente son los secretos de nuestra relación. A pesar de la distiancia hemos sabido gestionarlo. Se echa de menos pero él me apoya, yo le apoyo", revela.

La cantante Edurne y el portero del Manchester United F.C. David De Gea, en una iamgen de archivo.

Tan feliz está que en estos momentos no se ve componiendo una canción como la sesión #53 de Bizarrap y Shakira. "En mis canciones hablo de amor y desamor. Afortunadamente, a día de hoy, estoy muy feliz y cuando hablo de desamor es basándome en la historia de algún amigo, de gente de alrededor. De momento no veo necesidad de hace un tema así", confiesa. Aunque deja claro que, para ella, la canción de Shakira es un 'temazo'. "No voy a entrar en temas personales porque no sé qué ha pasado. Pero es un temazo, me encanta. Los artistas somos libres de contar y expresar lo que sentimos en cada momento. A algunos les gustará más que a otros, pero la que hace música es ella y me encanta. Impacta la letra porque no te esperas que se digan ciertas cosas pero no porque te parezca mal. No es la primera artista que lo hace y, además, Shakira, ya había hablado de otras de sus relaciones en sus canciones. Me parece muy bien".

"Me gustaría volver a ser madre pero en un futuro largo"

El 4 de marzo de 2021, Edurne y De Gea se convirtieron en papás primerizos, de una niña, Yanay. La pequeña tiene ya casi dos años y a su madre se le cae la baba hablando de ella. "Es una etapa muy bonita. No para de hablar, tiene mucha energía, puedes interactuar con ella y está preciosa. Canta mucho y se sabe todas las canciones infantiles", cuenta la cantante. A pesar de sus dotes para la música es pronto para saber si Yanay seguirá los pasos de su madre: "Me gustaría que se dedicara a lo que ella quiera, a la música, al deporte... a lo que quiera".

Edurne y De Gea, en marzo de 2021, presentaron a su hija, Yanay, a la prensa. Gtres

La cantante es "muy familiar" pero no se plantea ampliar familia a corto plazo: "De momento no. Tengo muchos proyectos, la niña me ocupa mucho tiempo. No sé el día de mañana, de momento no me planteo repetir maternidad. Sí me gustaría que no esté ella sola pero en un futuro largo. Ahora mismo no está en mis planes".

Edurne, en septiembre de 2022, durante la presentación de la octava temporada de ’Got Talent’. Junto a ella el presentador del concurso, Santi Millán, y sus compañeros del jurado: Dani Martínez, Paula Echevarría y Risto Mejide. Sergio R Moreno

Y es que la agenda de Edurne está llena de proyectos musicales y televisivos. Se ha convertido en una de las juezas más queridas del concurso 'Got Talent' y le gustaría seguir compaginando su carrera musical con la televisión. "Ojalá no tener que dejarlo. La verdad es que me gusta mucho poder compaginarlo. Hacer televisión nunca estaba dentro de mis planes. Yo siempre, desde pequeña, tenía clarísimo que quería dedicarme al mundo de la música, pero la vida me ha ido dando otras oportunidades, como esto de la tele. Me siento muy cómoda, así que espero poder seguir compaginándolo porque me encanta también", recon0ce la artista.