Como se suele decir popularmente, si Sheila González monta un circo, le crecen los enanos, y es que la joven no ha ganado para sorpresas últimamente. Sheila se hizo conocida 'por alusiones' cuando Mario González participó en 'La isla de las tentaciones 5'. Entonces, él estaba con Laura Casabela, a la que tras su infidelidad dejó en la hoguera final. Ahora, Mario y Sheila, que tienen un hijo en común de 4 añitos (Hugo), han vuelto a verse y lo suyo podría terminar en reconciliación... pero mientras todo esto ocurre, Sheila se ha enterado de que otro ex suyo ¡está en 'La isla de las tentaciones 6'!

La chica lo ha contado en sus redes sociales, asegurando que ha alucinado al enterarse de que Alejandro Pérez, con el que estuvo saliendo en 2020 brevemente cuando rompió con Mario, va a salir también en el programa, pero la sorpresa ha sido mayor cuando ha echado cálculos y ha visto que Mario y Alejandro coincidieron en República Dominicana, pues la quinta y la sexta edición del reality se grabaron a la vez: "Me costó asimilarlo. Yo decía: 'No puede ser, me están vacilando los dos'", comentó. Pero no era ninguna broma.

Alejandro Pérez ha acudido al programa con su nueva pareja, Laura Boado, porque quiere demostrarle que los celos y la desconfianza que tiene ella son totalmente infundados, aunque lo cierto es que el motivo por el que han querido participar es para reforzar su amor porque, tras conocerse en el certamen de Miss y Mister Internacional España 2021 (en el que él representaba a Madrid), Alejandro se besó con otra. Desde entonces, aunque ella le quiere y quiere estar con él, no termina de fiarse del chico y cree que se la va a intentar colar en algún momento. ¿Aguantará Alejandro la tentación en esta nueva temporada... o caerá en seguida con alguna de las solteras?

Alejandro Pérez y Laura Boado, pareja participante en ’La isla de las tentaciones 6’ Mediaset