Si por algo se caracteriza Christian Gálvez es por ser un auténtico romántico. El presentador ya ha demostrado que no oculta sus sentimientos y que aprovecha cada momento que puede para lanzar un mensaje a su pareja, Patricia Pardo, para demostrar lo bien que se encuentra su relación. Y es que, tras una rocambolesca fase de enamoramiento en la que estuvieron en el ojo del huracán, la pareja se encuentra en una nueva etapa mucho más consolidada: viviendo juntos, con los hijos de Patricia y totalmente integrados en la vida y en la familia del otro.

Aunque siguen manteniéndose discretos ante las cámaras, ninguno de los dos ha tenido problema a la hora de dedicarse mensaje de amor en sus respectivos programas, algo que Gálvez ha vuelto a hacer en un curioso momento de su programa '25 palabras'. Concretamente cuando se disponía a presentar a Sara, una de las nuevas concursantes del programa de Telecinco que, se daba la circunstancia, conocía de antes al presentador por un fortuito accidente.

Telecinco

Tras su presentación, Sara era la encargada de recordar que ella había sido la radióloga de Christian el verano pasado cuando él sufrió un accidente en medio de un partido de fútbol: "Me caí jugando al fútbol y me reventé la clavícula. Llevo 12 tornillos y fue ella quién me llevó", una curiosa anécdota que Sara remató entre risas: "Mucha gente te hace fotos, pero ¿quién te conoce por dentro como yo?". "Pues por dentro pocas personas, solo tú, el doctor que me operó y Pati", aprovechaba para responder Christian sin dejar pasar la oportunidad para enviarle un cariñoso guiño a su chica.

Ambos no pueden esperar para demostrar que están muy enamorados, tanto, que se han hecho un tatuaje conjunto que forma una frase entre los dos: "luz y camino". "Y llegaste tú, para poner LUZ a todos mis CAMINOS", explicaba Gálvez sobre el tatuaje en una publicación de Instagram. "Al fin del mundo", apuntaba Patricia, "de tu mano siempre", contestaba Christian. Una cariñosa forma de demostrar que están en lo mejor de la relación.