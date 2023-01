La periodista acudió a la celebración del 18 aniversario de Unicorn, la productora de 'El programa de Ana Rosa' y allí, muy guapa con un vestido de Zara, hizo balance de sus trece años en el programa., yo llevo 13 años. El 5 de julio de 2010 fue mi primer día en Ana Rosa. Entré para hace una sustitución de verano en corazón y quién me iba a decir a mí que me iba a quedar tantísimos años" y hace balance de sus años de trabajo al lado de Ana Rosa Quintana. "No puedo ser más positivo, ha sido la oportunidad de mi vida y lo sigue siendo porque después de tantos años estar a su lado, tantas horas en directo es como estar haciendo un Máster diario. Estás siempre formándote y aprendiendo de Ana Rosa que para mí es la mejor maestra", dijo.

"Ana Rosa es muy cercana, exigente pero muy templada"

Mientras que Ana Rosa Quintana reveló qué lleva en su bolso, Patricia Pardo contó cómo es trabajar con la presentadora. "Es muy cercana como la siente la gente desde casa, es exigente pero muy templada que es la cualidad que más me gusta de ella quizá porque yo soy demasiado apasionada a veces. Es muy calmada, nunca la he escuchado ni una bronca ni un mal gesto ni un grito. Creo que ahora está en una etapa muy tranquila, ha venido muy enérgica pero la veo mucho más positiva que antes, la veo disfrutando del programa quizá no está tan preocupada como antes pero noto que está disfrutando mucho. Está muy bien, muy positiva y contenta con lo que hace", señaló.



Y es que la relación entre Patricia Pardo y Ana Rosa Quintana es excelente y la gallega la siente como parte de su familia. "Mi madre cumplió 70 años este año y siempre le digo 'mamá paso más tiempo con Ana Rosa que contigo' Han pasado tantos años y nos han pasado tantas cosas a nivel personal que las hemos vivido con ella que, al final, es como de la familia. Estuvo en mi boda en Cádiz, vio el nacimiento de mis hijas, estuvo en los malos momentos personales conmigo y siempre la he sentido muy cerca" y recordó cómo le contó que había empezado a salir con Christian Gálvez, compañero de ambas en Mediaset, con el que ya comparte casa en Madrid.

"Como fue una filtración, yo tuve que avisar a mucha gente de mi relación con Christian porque no lo sabía nadie. Sino la primera, la segunda persona a la que se lo dije fue ella y muy bien. Ella me conoce sabe cómo soy y nunca me ha dado consejos en ese sentido" reveló y, aunque no le gusta hablar de su relación sentimental, dejó claro que están en un buen momento e incluso, como comentó él mismo, forman un buen equipo con el ex y padre de las hijas de la periodista. "Sabéis que de eso no hablo nada pero estoy muy feliz, muy tranquila, estamos muy bien. Tenemos una vida familiar muy tranquila, no nos gusta exhibirnos y queremos estar al margen de los medios pero todo muy bien".