El dúo acudió al magazine de Telecinco para celebrar sus 20 años en el mundo de la música y, cuando Aurelio Manzano les estaba preguntando sobre su supuesta mala relación fuera de los escenarios,Jaime Rodríguez es el redactor que entró en plató para interrumpir la charla con una 'importante' última hora sobre el robo que sufrió Gloria Camila y las imágenes que el programa había conseguido sobre la persona que supuestamente se lo había llevado."¿Quillo y para eso nos has cortado la entrevista?", se preguntó en voz alta ante las risas y los aplausos de Emma García, sus colaboradores y el público.

"Manda cojones, tócate los huevos, vamos" continuó. "Ubiquemos al iluminado que está en la oficina de arriba que te ha mandado aquí abajo: dos premios Ondas, cuatro Grammy… Dios. ¿Tú no sabes que este corte, ahora mismo, nos acaba de desprestigiar a nosotros dos, picha? ¿A que a Bisbal esto no se lo haces?", decía Lucas bastante indignado. Emma García le quitaba hierro a la interrupción "Lucas ¿sabes una cosa? Esta interrupción te da más tiempo para la entrevista" a lo que él contestaba "vale, entonces vamos a cantar dos canciones".

Telecinco

Después de su reacción y tras seguir con lo de Gloria Camila, Andy y Lucas quisieron dejar claro que su reacción en 'Fiesta' había sido una broma y que querían seguir acudiendo al programa. "Lo de antes ha sido una broma señores, a todos los compañeros que ha sido un toque de humor que en la vida hay que tener humor, no he querido ser un grosero ni mucho menos. Ha sido broma" y Emma García le ha agradecido la aclaración. "En las redes se estaban poniendo una serie de cosas que me alegro mucho que lo hayas aclarado", dijo y dejó claro que, ella desde un primer momento, había entendido que bromeaban.