Muy buena relación Gtres La duquesa de Montoro ha demostrado la buena relación que le une al padre de su hija Cayetana. En la imagen podemos ver el buen rollo que demuestran con Fran Rivera enseñándole algo en el móvil a su exmujer, mientras Narcís Rebollo y Lourdes Montes charlan animadamente.

Dos besos Gtres Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera se saludaron de manera muy afectuosa cuando se reencontraron. Pasaron gran parte de la velada acompañados por sus respectivas parejas, charlando entre los cuatro.

Una imagen para el recuerdo Gtres Tanto Fran con Narcís Rebollo optaron por el esmoquin, mientras Lourdes se decantó por un vestido de color dorado, Eugenia por falsa roja y camise esmeralda. Tana deslumbró con un vestido verde de color verde de paillettes con estampado geométrico, pelo suelto y pendientes largos.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo Gtres La duquesa de Montoro junto a su marido, Narcís Rebollo. Los dos muy felices de ver a Cayetana seguir los pasos de su abuela la fallecida duquesa de Alba.

Muy conjuntados Gtres Francisco Rivera posó junto a su mujer Lourdes Montes.

Junto a su novio Gtres Cayetana Rivera, que ejerció de madrina, posó junto a su novio, Manuel Vega. Su relación está cada día más consolidada y la pareja no duda de presumir de su amor en público.

