El actor Pablo Carbonell está muy feliz con su puesto como colaborador en el programa de Antena 3 'Espejo Público', y no tiene problema en sincerarse en él cuando le toca ir. Por eso, este mismo lunes 30 de enero, al reincorporarse tras una semana en la que no había vuelto a aparecer, ha contado cual ha sido el misterioso motivo que le había obligado a ausentarse del trabajo y que ni siquiera la presentadora, Susanna Griso, conocía: ha tenido que pasar por el hospital por un pequeño problema de salud.



El protagonista de 'Lo mejor que le puede pasar a un cruasán' ha vivido un pequeño achaque cuando suma ya 60 años, y aunque él se siente aún muy jovial, su cuerpo le ha pedido parar por culpa de una hernia abdominal de la que ha tenido que ser intervenido después de tiempo posponiendo la operación: "Comía y parecía que estaba digiriendo un yunque, tenía siempre un pico aquí en el estómago y me dolía cuando me lo pulsaba". Pablo en ningún momento ha mostrado preocupación por ello, y ha calificado de "una gilipollez" lo que le ha ocurrido, y de lo que el equipo del programa se ha enterado por una imagen de él en una camilla de hospital en sus redes sociales.

El problema, como él mismo ha revelado, no revestía ninguna gravedad más allá de las molestias que le producía, y hasta el último momento ha hecho vida normal: incluso, el día anterior a la intervención estuvo tocando con su grupo 'Los toreros muertos' en la madrileña sala Carola Morena. "De ahí prácticamente me fui al hospital", ha recordado.

Foto: Atresmedia

"Ciertamente estoy bastante contento de lo que me he hecho. Ahora tengo una pequeña protuberancia pero es más pequeñita, supongo que se irá desinflamando. Tengo una malla y a ver si no la rompo", terminaba bromeando.