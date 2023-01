María Patiño ha vivido estos últimos días con cierta preocupación después de que el pasado fin de semana, cuando se puso al frente de 'Sábado Deluxe', anunciara que no estaba al 100% de sus capacidades al sentirse un poco mareada. Lo dijo prácticamente al principio para que si sus compañeros notaban algo raro, estuvieran pendientes, pero le volvió a pasar cuando se sentó con Cristina Porta para hacer un previo de su 'PoliDeluxe': "¿Lo ves? Me vuelvo a marear", anunció, y de nuevo lo tuvo que decir cuando, al cambiar la sección para entrevistar a Lolita Flores, se sintió indispuesta otra vez: "Hoy tengo unos mareos... y me encuentro un poco regular. Por eso estoy ahí que si me ves que me retraigo...¿sabes?", le dijo a la cantante. ¿Qué le estaba pasando?



Por si fuera poco, Patiño sufrió también un pequeño lapsus de memoria al presentar a sus compañeros colaboradores, y no consiguió acordarse bien del nombre de Charo Vega, algo que todos se tomaron con humor y le quitaron hierro al asunto, pero María, algo hipocondríaca, no se quedó tranquila, y este lunes tuvo que faltar a su puesto en 'Sálvame' para someterse a unas pruebas médicas de las que ha compartido los resultados a través de redes sociales: "El bicho que soy yo... va a seguir dando guerra".

El pasado sábado viví una situación complicada de salud. Hoy me he sometido a las pruebas pertinentes y el bicho q soy yo… va a seguir dando guerra. Nos vemos mañana en @salvameoficial — Maria patiño (@maria_patino) January 9, 2023

Con ese sencillo tuit, María dejaba claro que todo estaba en orden en cuanto a su salud, y tras descansar y pasar por el médico, se ha quedado algo más tranquila y recuperada, pues este mismo martes se reincorporará al programa con el resto de sus compañeros.

Mediaset

María Patiño anuncia un nuevo proyecto

La gallega es un 'culo inquieto', y parece que el periodismo y la televisión se le están quedando pequeños: ha sido y es colaboradora y presentadora en varios programas de Mediaset; tiene su propio programa -'Socialité'- en el que se lo pasa en grande; probó suerte en el mundo de la interpretación y hasta recibió un premio por la película 'La cara del diablo' que protagonizó junto a su chico, y hace sólo unas semanas anunció que tenía "un nuevo proyecto" entre manos, del que no ha dado detalles, pero con el que está muy ilusionada. ¿Qué será? ¡Cuánto misterio!

Queda muy poquito para compartir mi nuevo proyecto. Un sueño construido con mucho esfuerzo — Maria patiño (@maria_patino) January 7, 2023