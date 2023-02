Alba Carrillo ha cumplido un sueño este viernes vistiéndose de flamenca en un desfile de Amparo Macía en la Pasarela Flamenca Jerez para participar en un homenaje a Lola Flores por su centenario de nacimiento. Y es que la modelo ha formado parte de la Pasarela Flamenca de Jerez donde ha vivido toda una experiencia de la que ha presumido en sus redes sociales con un texto en el que ha demostrado lo mucho que le ha gustado participar en esta pasarela:"Hoy he sido muy feliz", ha asegurado la publicista quien ha agradecido "compartir trabajo con amigos como Juan Peña (que ha cantado brutal como siempre) y su familia es gozar de la vida!". Reencontrándose con sus raíces andaluzas, Alba ha desfilado con varios de los diseños de Amparo Macía demostrando que su fuerza en los platós es igual que en las pasarelas.

"Me encanta el flamenco, desde pequeña escucho a Camarón, a Carmen Linares ( Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 la alegría que me llevé!!!) a Niña Pastori…", ha asegurado en su perfil de Instagram junto a las imágenes del backstage de esta pasarela. "No sé si serán mis raíces andaluzas por parte de mi abuela paterna pero me siento muy cercana al sur. Me gusta bailar sevillanas y toco las castañuelas y acercarme a Cádiz es de mis cosas favoritas (desde pequeña). Si me llevas a un tablao con gitanos y flamencos, a tocar las palmas y a bailar y cantar mientras tocan el cajón, me vuelvo loca"

Para terminar Alba ha dejado claro que, a pesar de que la polémica le ha rodeado los últimos semanas, está viviendo uno de sus mejores momentos: "Las cosas no ocurren por casualidad y, como diría la maravillosa Lola: “El brillo de los ojos no se opera”. Están pasando cosas…". Unas palabras que no ha dejado claro si se refieren a su vida personal o profesional.