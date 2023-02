Sabíamos de antemano que Alba Carrillo no tiene pelos en la lengua y, normalmente, no se corta a la hora de dar detalles sobre su vida privada (para ejemplo, sus recientes confesiones sexuales), pero gracias al podcast 'Nos hemos liado', nos hemos dado cuenta de que Marta Castro, la última ex de Fonsi Nieto, tampoco. Marta siempre ha querido mantener un perfil más bajo y no exponerse demasiado, pero gracias a la invitación de Alba al programa, hemos podido verlas a las dos juntas por primera vez charlando, compartiendo risas y también algo totalmente inesperado: las dos, que conocen muy bien al ex piloto de motociclismo, han aireado los "trapos sucios" de Fonsi.



Sometidas a un test para ver si realmente le conocían, lo cierto es que han coincidido en varias de sus respuestas, especialmente sobre sus intimidades: según han contado, al DJ no le gusta nada llevar ropa interior y su 'hora picantona' suele ser por las noches. Tampoco se han cortado a la hora de hablar de sus defectos: es un maniático del orden y la limpieza, "sobre todo cuando venía gente a casa", ha dicho Alba, y también es "muy regañón": "Es muy protector, entonces tiene esas cosas de padre que a veces nos echa la bronca por cosas que cree que no están bien. A mí la última ha sido por lo de Jorge (Pérez), me dijo cosas tipo 'no tienes que hablar tanto', 'no hagas esto o lo otro'...", ha añadido la modelo.

Mediaset

Marta, por su parte, también ha contado su experiencia con él, y está de acuerdo en esos dos defectos. De hecho, ha confesado que regañan "más ahora que en la relación". Sin embargo, ambas han coincidido en que, quitando eso, es "un tío muy guay", "muy enrollado" y muy moderno. Alba le ha echado un capote, además, piropeándole y diciendo que "hace los hijos muy bien", porque tanto el suyo como el de Marta dice que son "guapísimos", y sin duda cree es un "cazatalentos" por las mujeres con las que ha estado: "Siempre escoge chicas guapas, inteligentes y muy interesantes", ha añadido, echándose flores también a sí misma.

Mediaset

Alba y Marta: dos ex muy bien avenidas con buen rollo

Sin duda, durante todo el programa las dos han dejado claro lo bien que se llevan: ambas recuerdan que sus inicios no fueron los mejores, especialmente porque la ruptura de Alba y Fonsi en 2012 no fue amistosa, pero ahora se lo toman con mucho humor, porque han creado una bonita familia: "Creo que nos dimos cuenta de que éramos e íbamos seguir siendo una familia cuando falleció el padre de Fonsi, que ahí nos unimos más, y cuando Marta se quedó embarazada", ha recordado Alba. "Somos una familia peculiar", ha apuntado Marta.